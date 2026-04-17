『田鎖ブラザーズ』初回「犯人は…」 早速“怪しい人物”に考察続々「だとしたら残酷すぎる」
俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜 後10：00）の第1話が、17日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】犯人？「怪しい」と疑惑の目を向けられた人物
本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
第1話では、2010年4月27日、公訴時効廃止のニュースを前にした兄弟の姿から物語が始まる。1995年に起きた「田鎖家一家殺傷事件」は、両親が殺害され、稔も襲われた凄惨な事件だったが、時効成立は廃止のわずか2日前。犯人は罪に問われることなく、兄弟にとって取り返しのつかない現実だけが残された。
やがて時は流れ、現在。真は神奈川県警青委署の刑事として働き、稔は捜査一課の検視官として頭角を現す。稔は会議で新事実を冷静に報告し、刑事部長からの評価も高いが、本人は周囲に対して無関心な態度を見せるなど、複雑な内面をのぞかせる。
そんな中、真は旅行会社勤務の女性からの通報を受け、あるマンションへ向かう。女性によると、帰宅すると同棲中の恋人が複数の傷を負い、密室状態の部屋で死亡していたという。新たな事件の発生が、兄弟の過去と現在を再び結びつけていく…という展開が描かれた。
初回から物語の発端となった両親殺害事件の凄惨さが描かれ、視聴者からは「つらすぎる」「なんて残酷な」といった声が上がった。また、犯人像が明かされていない中で、「飯尾さんの役はミスリードな気がする」「犯人は初回から登場しているのでは」「もっちゃんが怪しい」「もっちゃんの立ち聞き姿が意味深すぎる」「これもっちゃんだとしたら残酷すぎる」といった考察も相次ぎ、物語の行方に注目が集まっている。
【写真】犯人？「怪しい」と疑惑の目を向けられた人物
本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
やがて時は流れ、現在。真は神奈川県警青委署の刑事として働き、稔は捜査一課の検視官として頭角を現す。稔は会議で新事実を冷静に報告し、刑事部長からの評価も高いが、本人は周囲に対して無関心な態度を見せるなど、複雑な内面をのぞかせる。
そんな中、真は旅行会社勤務の女性からの通報を受け、あるマンションへ向かう。女性によると、帰宅すると同棲中の恋人が複数の傷を負い、密室状態の部屋で死亡していたという。新たな事件の発生が、兄弟の過去と現在を再び結びつけていく…という展開が描かれた。
初回から物語の発端となった両親殺害事件の凄惨さが描かれ、視聴者からは「つらすぎる」「なんて残酷な」といった声が上がった。また、犯人像が明かされていない中で、「飯尾さんの役はミスリードな気がする」「犯人は初回から登場しているのでは」「もっちゃんが怪しい」「もっちゃんの立ち聞き姿が意味深すぎる」「これもっちゃんだとしたら残酷すぎる」といった考察も相次ぎ、物語の行方に注目が集まっている。