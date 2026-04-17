英語力と人間力の両立！ アライブ「全校舎オリエンテーション」

記事ポイント 株式会社アライブが全校舎の講師とスタッフを集めた英語オリエンテーションを名古屋で開催します。株式会社アライブが英語教育と非認知能力育成を組み合わせた教育方針を共有します。株式会社アライブが英語の保育園や英会話、STEMスクールなど幅広い学びの場を展開します。 株式会社アライブが全校舎の講師とスタッフを集めた英語オリエンテーションを名古屋で開催します。株式会社アライブが英語教育と非認知能力育成を組み合わせた教育方針を共有します。株式会社アライブが英語の保育園や英会話、STEMスクールなど幅広い学びの場を展開します。

アライブが、英語教育と非認知能力育成をテーマにした全校舎オリエンテーションを名古屋で開催します。

アライブの教育方針は、英語を学ぶだけでなく自己肯定感や協働力も育てたい家庭にとって注目の内容です。

アライブ「全校舎オリエンテーション」

英語で行われたオリエンテーションのワークショップの様子

開催日: 2026年4月1日開催場所: ウィンクあいち所在地: 愛知県名古屋市主催: 株式会社アライブ内容: 2026年度方針共有、組織説明、表彰式、ワークショップ、行動指針トレーニング

アライブのオリエンテーションは、外国人講師と日本人スタッフが一体となって子どもの成長事例を共有する場です。

アライブの取り組みは、日常英会話に加えて自己肯定感や主体性、協働力を育む教育を重視します。

非認知能力の育成

アライブの議論は、英会話の授業の中で非認知能力をどのように育てるかを現場視点で深めます。

アライブのワークショップは、子どもに挑戦や一歩前に出る姿勢を促す価値観を具体的な実践へつなげます。

育成を目指す力: 自己肯定感育成を目指す力: 主体性育成を目指す力: 協働力実施内容: 子どもの良さを具体的に言語化するトレーニング

アライブのトレーニングは、行動やプロセスを見つめる観察力と、価値を言葉で伝える力を養います。

ALIVE行動指針

A: Adapt（変化に対応する力）L: Lift Up (Resilience)（立ち直る力）I: Imagine（できると信じる力）V: Value（自他の価値を尊重する心）E: Encourage（励まし合い、協働する力）

アライブの行動指針は、子どもが自分らしく成長するための姿勢を5つの言葉で示します。

利用できる教育サービス

本部所在地: 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル1F代表取締役: 三井博美主なサービス: 英語の保育園、英会話スクール、アフタースクール、STEMスクール、英語学童、外国人講師派遣、キャリア教育、マッチングアプリ提供

アライブのサービスは、幼児期から幅広い学齢に対応した英語学習の選択肢を用意します。

アライブの教育は、英語を思考し世界とつながるためのツールとして活用したい家庭に向きます。

アライブは、研究と現場実践をつなぎながら英語教育と非認知能力育成を両立する学びを展開します。

アライブの取り組みは、子どもの生きる力や未来を切り拓く力を重視する家庭にとって選択肢のひとつになります。

名古屋で展開する英語教育サービスを探している人は、公式サイトで各スクールの情報を確認できます。

アライブの英語教育と非認知能力育成を両立する取り組みの紹介でした。

よくある質問

Q. アライブのオリエンテーションはどのような内容ですか？

A. アライブのオリエンテーションは、2026年度の方針共有や表彰式に加え、英語教育と非認知能力育成をテーマにしたワークショップや行動指針トレーニングを行う内容です。

Q. アライブではどのような教育サービスを利用できますか？

A. アライブでは、英語の保育園、英会話スクール、アフタースクール、STEMスクール、英語学童などを展開しており、子どもの成長段階に合わせた学びを選べます。

Q. アライブの教育の特徴は何ですか？

A. アライブの教育は、英語力の習得だけでなく、自己肯定感や主体性、協働力といった非認知能力も育てる点が特徴で、学びを通じた人としての成長を重視します。

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