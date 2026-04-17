横浜Ｍは１７日、神奈川・横須賀市内で明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１１節・川崎戦（１８日・日産スタジアム）に向けて一部のみを公開して全体練習を行った。

開幕３連敗スタートからなかなか波に乗ることができず、現在３勝７敗の９位と低迷が続く。前節のＦＣ東京戦もホームで１―３で敗れ、現在２連敗中。３連敗阻止へ、大島秀夫監督は「ホームだし、ダービーだし、勝つことが一番の目的。やり方とか、今までチャレンジしてきたこととかまず置いておいて、やっぱり本当に立ち上がりから集中して、パワーを出していかないと痛い目に遭う。前回（対戦で）ああいう（５―０）結果だったんですけど、立ち上がりのあれ（ＶＡＲでノーゴール）が相手の得点だったら、逆になった可能性は十分にあった試合だったので、そういうことも話しましたし、やっぱり相当な覚悟と気持ちを持ってゲームにまず入らないといけない」と引き締めた。

この日の練習中には「１本１本集中して」というゲキが飛ぶ場面もあり「緊張感ある練習に毎日しないといけないと思いますし、それは選手だけが作るものじゃない。僕らコーチングスタッフとしての責任もあるしってところで、やっぱりちょっと違う空気だったなって感じましたし、それはスタッフの中でも昨日話してた中だったので、明日の試合に向けては必要なことだったと思います」と強調。浮上への兆しを見せたい神奈川ダービー。立ち上がりから選手それぞれが目の前の戦いを制していき、勝利をたぐり寄せる。