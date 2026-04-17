◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―巨人（１７日・神宮）

巨人のフォレスト・ウィットリー投手が初勝利をかけ先発し、７回９４球を投げ２安打無失点で降板した。

初回から４点の援護をもらいマウンドへ。先頭の長岡には右前打を浴びたが、浦田の好守備もあり続くサンタナを二ゴロ併殺打に仕留めた。２死走者なしからは中村に二塁への内野安打を許したが、４番・オスナを遊ゴロに打ち取って無失点で切り抜けた。

立ち上がりこそ不安が残ったが、２回から完璧に修正。この日最速１５５キロの直球とカーブを軸に、７回まで無安打９奪三振とヤクルト打線を圧倒。７回９４球で降板し、中継ぎ陣へマウンドを託した。

先発マウンドに立つはこの日で３度目。２度の雨天中止の影響でローテがずれ込み、６回５失点（自責４）で初黒星を喫した前回登板、７日の広島戦（マツダ）から中９日での先発となっていた。前日１６日には敵地・甲子園で最終調整。オープン戦で１度対戦経験があるヤクルト打線に対し「オスナ、サンタナという力のある打者もいるし、当ててくるのがうまい打者もいる。いい打線」と警戒を強めていた。