お店によって納期の格差が大きい!?

2026年2月20日、トヨタは「ヤリスクロス」を一部改良し、同年3月2日に発売しました。

人気コンパクトSUVの進化に対しユーザーから寄せられた反響など、首都圏のトヨタディーラーに話を聞いてみました。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「“新”ヤリスクロス」一部改良モデルです！ 画像で見る（30枚以上）

ヤリスクロスは、コンパクトカー「ヤリス」シリーズならではの「軽快な走り」と「先進の安全・安心技術」、そして「低燃費」を受け継ぎつつも、単に利便性にとどまらないコンパクトSUVの新たな価値を追求することを目指し、2020年8月にデビューしました。

兄弟車であるヤリスと同様に、コンパクトカー向けのTNGAプラットフォーム「GA-B」を採用しており、ヤリスの持つ「凝縮感」に加えて、SUVならではの力強さ、存在感を表現したムダなくバランスのよい洗練されたプロポーションを実現しています。

都市部での使いやすさを重視しつつ、SUVとしての機能性も高めたモデルであり、さらに快適な乗り心地と実用的なラゲッジスペースを両立させた、まさに「SUVとコンパクトカーのいいとこ取り」ともいえるモデルです。

今回実施された一部改良は、「新たな装備品とボディカラーによって商品の魅力を強化」に主眼が置かれています。

最大のトピックは、新たに採用された「10.5インチディスプレイオーディオ」といえます。

上級グレードである「Z」および「Z Adventure（アドベンチャー）」「G」に対して、従来よりもひと回り大きい「10.5インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus」が新たに標準装備されています。

これにより、地図の視認性やエンターテインメントの操作性が飛躍的に向上しています。

また、今回の改良によって4WD車全車において「寒冷地仕様」が標準装備へと変更されています（2WD車は引き続きメーカーオプション）。

そのほか、全グレードを対象に、ドアミラーとルーフ上のシャークフィンアンテナに「ブラック加飾」が施されており、ボディ全体を引き締めるスポーティなアクセントとなっています。

さらに、モノトーンの新たなボディカラーとして「アーバンロック」が全グレードに設定されました。

ボディサイズに変更はなく、全長4180mm×全幅1765mm×全高1590mm、ホイールベース2560mmのままです。

一部改良モデルのヤリスクロスの車両本体価格は、212万6300円から335万5000円です（いずれも消費税込み）。

グレードにもよりますが、これまでより10万円前後の値上げとなります。

ユーザーの使い勝手を意識した一部改良後の「ヤリスクロス」に対するユーザーの反響について、2026年3月に首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。

「ヤリスクロスは指名買いのお客様が多い印象です。特に最近の傾向として、ご納期を確定させることを重視されるお客様が増えました。

事実、今回もあっという間に特別仕様車（ウルバーノ）が受注停止になってしまい、せっかく声をかけていただいてもお断りせざるを得ない状況で、販売の現場としては複雑な想いです。

納期は（2026年3月時点で）ガソリンエンジン仕様で2027年9月下旬以降、ハイブリッドモデルですと2027年10月下旬とお伝えしています」

ちなみにこれは1か月ほど前の時点での話であり、このお店では4月に入った段階ですでに受注停止でキャンセル待ちの状況だそうです。

他のトヨタディーラーではいかがでしょうか。

「一部改良モデルが発売された直後ということもあり、上級モデルに人気が集中しています。ご納車までの期間も少しずつ延びてきております。

ご納車の時期は、おおむね2026年11月以降になりそうです」

※ ※ ※

どうやら販売店ごとの割り当ての台数にかなりのバラツキがあるようで、わずか数店舗に聞いただけでも、納期の格差が非常に大きいことがわかりました。

少しでも早くヤリスクロスを手に入れたいのならば、経営元の異なる複数の販売ディーラーに声をかけ、自宅だけではなく職場の近くの販売店や、県境に住んでいるなら隣県におもむくなど、自ら足を使って情報を集めることが求められそうです。