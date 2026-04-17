実務講師で学ぶ分析評価！ 早稲田大学大学院「素材機器分析評価」

記事ポイント 早稲田大学大学院の「素材機器分析評価」が2026年度も開講します。春学期と秋学期に各14回の対面授業を実施します。日本分析機器工業会の会員企業などから講師27名が講義を担当します。 早稲田大学大学院の「素材機器分析評価」が2026年度も開講します。春学期と秋学期に各14回の対面授業を実施します。日本分析機器工業会の会員企業などから講師27名が講義を担当します。

早稲田大学大学院の協力講座「素材機器分析評価」が2026年度も開講します。

講座は素材や材料の分析評価を学べる内容で、大学院生に加えて学部生も受講できます。

早稲田大学大学院「素材機器分析評価」

講座名：素材機器分析評価大学・学科：早稲田大学大学院 創造理工学研究科 地球・環境資源理工学専攻 / 創造理工学部 環境資源工学科講座統括責任者：山崎 淳司教授春学期開講期間：2026年4月16日から2026年7月16日まで、14回秋学期開講期間：2026年10月1日から2027年1月21日まで、14回開講時間：第5時限 17:00〜18:40開催場所：早稲田大学 西早稲田キャンパス開催形式：対面形式主な講義内容：表面解析、構造解析、濃度解析などの分析機器と産業界での実例

講座は日本分析機器工業会と早稲田大学理工学術院 山崎淳司教授の共同で開講します。

講座は機器分析技術の原理や評価方法、実際の分析時に押さえたい技術上の注意点まで学べる内容です。

オムニバス講義

講師数：27名会員企業講師：8社21名外部協力企業講師：4社4名日本分析機器工業会派遣：2名

講義はオムニバス形式で実施します。

講義は分析機器メーカーなどの技術者や研究者が担当し、現場に近い知見を学べます。

受講対象

講座は創造理工学研究科の大学院生に加え、創造理工学部の学部生も受講できます。

授業は毎回の理解度を確認するテストも実施し、学びを着実に深められます。

技術研修プログラム

講座は日本分析機器工業会が認定した技術研修プログラムの基礎講座に指定しています。

履修者は計測分析装置に関する講義を含む春学期または秋学期の講座を受講し、認定取得を目指せます。

参画企業

株式会社島津製作所東亜ディーケーケー株式会社日本電子株式会社日本分光株式会社株式会社日立ハイテク株式会社日立ハイテクアナリシス株式会社堀場テクノサービス株式会社リガク

参画企業は分析機器分野を支える企業がそろいます。

講座は産業界の実例に触れながら学べる点も魅力です。

早稲田大学大学院の協力講座「素材機器分析評価」は、分析評価を基礎から実践まで学びたい学生に向いた講座です。

講座は春学期と秋学期の2期制で、対面でじっくり学べます。

講座は企業の技術者や研究者による実例を通して、分析機器の理解を深められます。

早稲田大学大学院で開講する「素材機器分析評価」の紹介でした。

よくある質問

Q. 素材機器分析評価は誰が受講できますか？

A. 講座は早稲田大学創造理工学研究科の大学院生に加え、創造理工学部の学部生も受講できます。

Q. 素材機器分析評価はどのような形式で行われますか？

A. 講座は西早稲田キャンパスでの対面形式で行い、春学期と秋学期に各14回の授業を実施します。

Q. 素材機器分析評価では何を学べますか？

A. 講座は表面解析、構造解析、濃度解析などに使う分析機器の原理や評価方法、産業界での実例を学べます。

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