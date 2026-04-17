開催：2026.4.17

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 6 - 9 [レンジャーズ]

MLBの試合が17日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとレンジャーズが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジェーコブ・ロペス、対するレンジャーズの先発投手はジャック・ライターで試合は開始した。

3回表、1番 ブランドン・ニモ 4球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 ATH 0-1 TEX

5回表、3番 ジェーコブ・バーガー 6球目を打ってセンターへの犠牲フライでレンジャーズ得点 ATH 0-2 TEX

5回裏、5番 ジェーコブ・ウィルソン 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 2-2 TEX、6番 カルロス・コルテス 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 3-2 TEX

6回表、8番 ジョシュ・スミス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 ATH 3-3 TEX

7回表、4番 ジョシュア・ヤング 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでレンジャーズ得点 ATH 3-5 TEX

8回裏、3番 ニック・カーツ 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATH 6-5 TEX

9回表、5番 カイル・ヒガシオカ 初球をバント しかしピッチャーが悪送球でレンジャーズ得点 ATH 6-6 TEX、6番 ジョク・ピダーソン 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 ATH 6-7 TEX、9番 エセケル・デュラン 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 ATH 6-9 TEX

試合は6対9でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのキャル・クワントリルで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はアスレチックスのジャスティン・スターナーで、ここまで0勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-17 07:24:13 更新