えなこ「みんなが好きなやつ」サービス投稿にファン歓喜「ありがとうございます」
人気コスプレイヤーのえなこが16日、自身のInstagramを更新し、「今日の撮影オフショットはみんなが好きなやつ」とサービスショットを投稿し、ファンを喜ばせた。
【写真】えなこ「みんなが大好きなやつ」投稿しファン歓喜
グラビアでも活躍し、今年2月でグラビア10周年を迎えたえなこ。3月には、雑誌の表紙を飾った回数が多かった人物を選定する「第3回トップカバーアワード2025」の総合大賞を2年連続で受賞し、殿堂入りを果たすなど、人気は衰えることを知らない。
そんなえなこは、「今日の撮影オフショットはみんなが好きなやつ」と自身のポートレートを公開。着用しているのは、世界的ブランド「カルバン・クライン」のグレーのアンダーウエア。女性が着用するグラビアショットが男性読者に人気で知られている。
えなこのサービス投稿に、コメント欄には「ありがとうございます」「これで今週もあと一日頑張れる」といった感謝のコメントのほか、「えなちゃん可愛い」「全てが最高」といった称賛の声が殺到している。
引用：「えなこ」Instagram（＠enakorin）
【写真】えなこ「みんなが大好きなやつ」投稿しファン歓喜
グラビアでも活躍し、今年2月でグラビア10周年を迎えたえなこ。3月には、雑誌の表紙を飾った回数が多かった人物を選定する「第3回トップカバーアワード2025」の総合大賞を2年連続で受賞し、殿堂入りを果たすなど、人気は衰えることを知らない。
えなこのサービス投稿に、コメント欄には「ありがとうございます」「これで今週もあと一日頑張れる」といった感謝のコメントのほか、「えなちゃん可愛い」「全てが最高」といった称賛の声が殺到している。
引用：「えなこ」Instagram（＠enakorin）