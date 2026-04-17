Rosem春の新作ランジェリー登場♡ときめきを纏う大人かわいいデザイン

ときめきとやすらぎを同時に叶えるランジェリーが欲しい方へ♡Rosemから春の新作が登場しました。伊藤桃々プロデュースならではの、甘さと大人っぽさを絶妙にミックスしたデザインが魅力。毎日身につけたくなる可愛さと、美しいシルエットを両立した注目コレクションです。

ハート刺繍で叶う甘かわデザイン

アイボリー×ブラックの新作は、ハート刺繍を散りばめたシフォン素材に、キャンディのようなフリルをプラスした華やかなデザイン。360度どこから見ても可愛く仕上がるディテールが魅力です。

ふかふかのパッドとU字ワイヤーがバスト全体をしっかり持ち上げ、美しいシルエットを演出。

ショーツはフルバックとTバックの2タイプを展開し、ヒップ部分にもたっぷりのフリルをあしらった愛らしい仕上がりです。

価格：各4,400円（税込）

サイズ：ブラA～Gカップ（アンダー65～75）、ショーツM／L（EFG75のみL）

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大人っぽさ引き立つバイカラー

ブラック×レッドの新作は、甘さの中に大人の魅力を感じる一着。バイカラー配色とコードデザインがアクセントとなり、「可愛いだけじゃない」洗練された印象に仕上がっています。

リボンコードとシフォンフリルの組み合わせで、自然に整うシルエットを実現。ほんのり透け感のある素材が、上品で色っぽい雰囲気を演出します。

フルバックショーツはフレアシルエットで、スカートのような可愛さもポイントです。

価格：各4,400円（税込）

サイズ：ブラA～Gカップ（アンダー65～75）、ショーツM／L（EFG75のみL）

デイリーに嬉しい着心地

Rosemのランジェリーは、見た目の可愛さだけでなく着心地にもこだわりが詰まっています。しっかりとしたホールド力で安心感がありながら、やわらかな素材で快適に過ごせるのが魅力。

日常使いにも特別な日にも取り入れやすいバランスが嬉しいポイントです。

Rosem春の新作で毎日にときめきを♡

Rosemの春の新作ランジェリーは、甘さと大人っぽさを兼ね備えた魅力的なラインアップ。身につけるだけで気分が上がり、自分らしい美しさを引き出してくれます。

毎日を少し特別にしてくれる一着として、ぜひチェックしてみてください♪