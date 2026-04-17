◆アジアチャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）▽準々決勝 神戸３―３（ＰＫ５―４）アルサド（１６日、プリンス・アブドゥラー・アル・ファイサル・スタジアム）

サウジアラビア・ジッダで準々決勝以降が集中開催されているＡＣＬＥで、神戸はアルサド（カタール）をＰＫ戦の末に破り、４強入りを果たした。

気温３０度の暑さの中で始まった試合。神戸は前半６分に相手ＦＷラファ・ムジカにゴールを許し、カタール王者に先制点を献上した。だが２４分、元日本代表ＦＷ大迫勇也のヘディング弾で同点に。１―１で前半を折り返す。

後半、１６分にムジカ、２０分に元ブラジル代表ＦＷロベルト・フィルミーノにゴールを許し、２点差をつけられた神戸。２９分、元日本代表ＭＦ井手口陽介の右足弾で１点差に迫った。そして後半アディショナルタイム４８分、同ＦＷ武藤嘉紀がヘディング弾を決め、土壇場で同点に追い付いた。前後半１５分ずつの延長戦でも両チーム譲らず。ＰＫ戦に突入した。

神戸は、１１日のＪ１百年構想リーグ・名古屋戦（ノエスタ）でＤＦトゥーレルと激しく衝突して負傷し、トゥーレルと中東の地に遅れて合流した元日本代表ＧＫ前川黛也に大きな期待が集まった。ＰＫはアルサドが先攻。前川が重圧をかけ、相手は３人目選手が、バーの上に外して失敗。対する神戸は１人目の大迫から武藤、日高、永戸、パトリッキと５人全員が成功。前身のＡＣＬに初出場した２０２０年以来となるクラブ最高タイのベスト４入りを決めた。

アジアの頂点まで、あと２勝。神戸は２０日（日本時間２１日）の準決勝で、アルアハリ（サウジアラビア）―ジョホール（マレーシア）の勝者と対戦する。