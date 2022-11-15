¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤ÎÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤¬¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëDAZN¤Î¡ØÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡Ù¤ÎºÇ¿·²ó¤Ç¡¢¡ÖÀ¨¤«¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÀï¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤ËÂÓÆ±¤·¡¢Îý½¬¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¥í¥·¥¢Âç²ñ¤Ç¤ÏÀõÌîÂóËá¡Ê¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡£½êÂ°¤ÏÅö»þ¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¤È°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¡Ê¥¯¥ë¥È¥¥¥é¥ë¡¦¥ì¥ª¥Í¥µ¡Ë¤¬Áª½Ð¡£¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢Á°¼Ô¤Ï£´Ç¯¸å¤Î¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤Ç26¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æâ