ドイツ古豪にレンタル中の21歳日本代表、保有元の英名門がまさかの降格危機→２部行きなら来季のスタメンと現地予測 主力が大量退団で「穴を埋める役割を担う」

ドイツ古豪にレンタル中の21歳日本代表、保有元の英名門がまさかの降格危機→２部行きなら来季のスタメンと現地予測 主力が大量退団で「穴を埋める役割を担う」