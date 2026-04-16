＜速報＞メジャー前哨戦がスタート 渋野日向子は早朝ティオフ
＜JMイーグルLA選手権 初日◇16日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞海外メジャー初戦「シェブロン選手権」を来週に控えた前哨戦は第1ラウンドが進行中。日本勢は12人が出場している。馬場咲希とルーキー櫻井心那が同組で日本時間午後11時26分にティオフ。ここから続々とスタートしていく。
【写真】渋野日向子が子どもたちに言葉を贈る
今大会の予選では日本勢組が3組もつくられた。古江彩佳と勝みなみは同午後11時59分に1番からスタート。岩井千怜とルーキー原英莉花は同午前0時32分に10番からプレーを開始する。渋野日向子は同午前5時43分にティオフ。渋野と櫻井は今大会終了時点のポイントランキングに基づき与えられるシェブロン選手権の出場権をまだ手にしておらず、メジャー出場へのラストチャンスとなる。ともに30位前後で終えることが求められる。今大会の賞金総額は375万ドル（約5億9700万円）。優勝者には56万2500ドル（約8950万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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