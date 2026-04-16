ミス東大のあさが、しんじ（石丸伸二）とのデートで「選ばれて嬉しかった」と本音を漏らし、教養を通じた心の交流に喜びを見せた。

【映像】石丸伸二が惹かれたミス東大美女（スタイル抜群の水着姿も）

4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

サウナ室でミッションである手錠に繋がれたあさは、しんじに対し「一緒にいて楽しいから」と指名した理由を告白。しんじは「褒められた？」と驚いた様子で「嬉しいです」と答えると、あさは 「年齢差もあるし、話すことあるかななんて思ってたけど、結局ずっと喋ってましたし」と素直に明かした。

しんじはあさを「ちょいちょい難しいことを言う」と分析。あさが朝ごはんの時に発した何気ないひと言が『人間失格』の太宰治のフレーズだったことから、しんじは「太宰かよ！」と突っ込みたかったというが、でしゃばってるようで敢えて突っ込まなかったと明かすと、あさは「本当に？わかってくれた」と大喜び。しんじは「やっぱ東大だしなみたいな」と気づいていたことを明かしていた。

あさは「わかってくれたの？」「ちゃんと聞いてたの」と満面の笑みに。スタジオも「いいじゃん！」「ラブが始まりそう」と2人の恋の予感を予想。

その後水風呂に入ると2人は水を掛け合うなど終始楽しそうな様子。あさは「心と体つながったかも」と言い、一気に二人の距離が縮まった。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。