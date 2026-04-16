timeleszが16日、フジテレビの新音楽番組「STAR」（後7・00）に出演。MCを務める同局の上垣皓太朗アナウンサー（25）を9人目のメンバーに勧誘する場面があった。

ベージュのセットアップスタイルで登場した8人。上垣アナから番組名にちなんでメンバーの中のスターを聞かれると、菊池風磨は「それはもう上垣くんでしょ」と即答。「見てください、衣装一緒じゃないですか」とベージュのスーツで“衣装かぶり”した上垣アナをイジった。

メンバーからも「9人目だ」「メンバーだ」「新メンバーみたいになってる」「コウタロウくん」などの声が上がった。

上垣アナは「9人目のtimeleszは恐れ多いです」と苦笑。「ちょっと私、スターダストにもなれないという感じですけども」と絶妙な返しを披露した。

「うちの新メンバー、ガッキーね」と菊池がまとめると、上垣アナは「ありがとうございます」と恐縮していた。

番組終盤、上垣アナは初回生放送を振り返りつつ、「ちょっと不安なことがある時も、リラックスして楽しめる番組にこのSTARを育てていければいいなと思いました」と気持ち新た。「timeleszの皆さんが私を9人目のメンバーに勧誘していただけると今日はうれしいことがありました」とも笑顔で語った。