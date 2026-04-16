【独占動画】「生まれ変わっても自分がいい？」水崎綾女×篠田麻里子×矢吹奈子インタビュー：サレタ側の復讐
テレ東不倫復讐劇新シリーズ、水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜深夜1時）。トリプル主演の水崎綾女さん、篠田麻里子さん、矢吹奈子さんにインタビュー。
「単独行動より仲間と一緒に行動する方が好き？」「3人で同盟を組むとしたら？」「生まれ変わるとしても自分がいい？」などの質問で「〇×トーク」。
インタビュー【前編】では、お互いの印象や、“夫”たちの様子を。
【動画】ゲス不倫を捉えた隠しカメラ…交換復讐の最初のターゲットは！？
水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜深夜1時）第1話と最新話は「TVer」、「ネットもテレ東」で見逃し配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
【プロフィール】
水崎綾女（みさき・あやめ）
1989年4月26日生まれ。兵庫県出身。主な出演作はドラマ「キューティーハニー THE LIVE」（テレ東）、スーパー戦隊シリーズ「特命戦隊ゴーバスターズ」（テレビ朝日系）、映画「ユダ -Judas-」（2013年公開）、映画「光」（2017年公開）、映画「洗骨」（2019年公開）、ドラマ「今際の国のアリス」（Netflix）など。
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篠田麻里子（しのだ・まりこ）
1986年3月11日生まれ。福岡県出身。AKB48の元メンバーで、「神7」としてトップクラスの人気を誇った。主な出演作は、ドラマ「大切なことはすべて君が教えてくれた」（フジテレビ系）、「離婚しない男-サレ夫と悪嫁の騙し愛-」（テレビ朝日系）、「水戸黄門」（BS-TBS）、映画「ギャングース」（2018年公開）、映画「BLUE FIGHT-蒼き若者たちのブレイキングダウン-」（2025年公開）など。
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矢吹奈子（やぶき・なこ）
2001年6月18日生まれ。東京都出身。HKT48・AKB48元メンバー、日韓合同グローバルガールズグループIZ*ONE出身。主な出演作は、ドラマ「沼る。港区女子高生」（日本テレビ系）、「18歳、新妻、不倫します。」（朝日放送テレビ）、「恋愛のすゝめ」、「御上先生」（ともにTBS系）、映画「君がトクベツ」（2025年公開）など。ドラマ「ターミネーターと恋しちゃったら」（テレビ朝日系）にも出演中。
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