芸能事務所「テンカラット」と声優プロデュースカンパニー「ミュージックレイン」による新人発掘・育成プロジェクト「ＯＰＡＬＩＳ」の発表会見が１６日、都内で行われ、俳優の中島歩、窪塚愛流、声優の戸松遥、雨宮天らが出席した。

俳優、声優の垣根を越えたハイブリッドな表現者を発掘し、育成まで担う次世代のプロジェクト。第１弾の発掘企画としてワークショップを予定している。

中島は「僕は俳優をやっていますけど、現場には声優さんもいれば、お笑い芸人さんもいたり、時にはスポーツ選手の方もいたりとか、総合格闘技のような現場。なのでこういう機会があるということは自分の時もあればよかったな、と思います」と画期的なプロジェクトに興味津々。窪塚はデビュー当時を振り返り「本当にお芝居のことが全然わからなくて。現場で自分だけ置いていかれている感じがすごくしたんですよ。そういった時にワークショップを受けさせていただいたことで自分自身を知れる一歩として肥やしになっている」と語った。

仕事をするうえで大切にしている心構えについて、雨宮は「考えることをやめないこと」と回答。「１０年以上声優をやらせていただくと、こういう風にお芝居したらＯＫが出るなっていうのが感覚的に分かるんです。でも『ＯＫもらえたらいい』で思考を止めちゃうとキャラクターの範囲が狭まると思う。キャラクターの幅を自分が狭めてしまわないようにしています」と語った。

ミュージックレインの声優オーディション第１回の合格者だった戸松は「私が声優になった時って、まだまだ声優さんが裏方に近い時代だった。今は本当に時代も変わって、声優さんも俳優さんも表現者としての垣根がいい意味でなくなってきている」としみじみ。「『受けよう』って思うときの若さとか、勢いとかってすごく大事だと思っていて。その勢いを信じて応募していただけたら」と語った。

若い才能へのメッセージを問われた中島は「やらなかったという後悔はあるかもしれないけど、やって後悔はない」とキッパリ。窪塚も「自分が今したいと思ったことは絶対、いつか自分の未来の基盤になると思います。やりたいことはすべて自分の中でホームランを打つという気持ちで望むと、必ず人生にとって豊かになると思う」と背中を押していた。