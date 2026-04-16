ワイヤレスオーディオなどを手がけるプレシードジャパン（東京都渋谷区）は、「AVIOT」ブランドから、サンリオキャラクターの「シナモロール」「クロミ」コラボレーションモデルの完全ワイヤレスイヤホン「TE-Q3R-CNR」「TE-Q3R-KUR」2機種の予約受付を、2026年4月9日に同社運営の「AVIOT ONLINE MALL」ではじめた。

発送は8月中旬から順次の予定。

本モデル限定のフェイス柄シリコンケース付属

「TE-Q3R」をベースに、シナモロールとクロミ、両キャラクターの魅力を詰め込んだモデルが登場。

業界最小クラスだというコンパクト設計に、ロングバッテリーやハイレゾ（ハイレゾリューション・オーディオ）再生、ワイヤレス充電、アダプティブノイズキャンセリングなどの機能を搭載。

イヤホンの起動/終了、端末との接続状況を通知する「ボイスガイダンス」に加え、いつでも好きな時に聴ける「ランダムボイス」を各40種類以上、新規オリジナルボイスで収録。いずれのモデルも日本語/Englishの2モードを備え、アプリで切り替えられる。

充電ケースは、両キャラクターをイメージした配色を採用するほか、外側と内側にイラストを配する。イヤホン本体には両キャラクターがモチーフのロゴをワンポイントであしらう。さらに、本モデル限定のフェイス型シリコンケースが付属する。

イヤホン単体で約11.5時間、充電ケースとの併用で約42時間の連続再生が可能。イヤホン本体はIPX4相当の防水性能を備える。Bluetooth 5.3に対応し、AAC/SBC/LDACの各コーデック、A2DP/HFP/AVRCP各プロファイルをサポートする。

4サイズ（XS/S/M/L、各1ペア）イヤーピース、充電用のUSB Type-Cケーブル（30センチ長）が付属する。

価格は各1万9800円（税込）。