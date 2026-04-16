【1位〜6位】4月17日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】魚座 総合運：★★★★★

今後、もっともっと幸せに生きるための道が拓けていきそうな最高の日！そのきっかけは、ふとした気づきや発見かも。まずは、誰にも邪魔されずひとりで過ごす時間を作ってみると〇。午前中のうちがベスト。5分でもかまいません。



恋愛運

人気アップの恋愛運です。さらに、あなたも積極的に大胆に動くことで、ロマンチックな時間が待っていそう！運気を生かすポイントは、品のよさ。特に食べているときのマナーと歩き方に気をつけるといいでしょう。



金運

今日は金運最高潮！特に、人に対してしっかりと敬意を払ったり、目上をきちんと立てたりしていると、誰かからお金をかけてもらえる可能性が。価値ある物を譲り受けたり、資金が必要なことに協力してもらえたりするでしょう。



ラッキーアイテム：手帳



ラッキーカラー：オリーブグリーン 恋愛運人気アップの恋愛運です。さらに、あなたも積極的に大胆に動くことで、ロマンチックな時間が待っていそう！運気を生かすポイントは、品のよさ。特に食べているときのマナーと歩き方に気をつけるといいでしょう。金運今日は金運最高潮！特に、人に対してしっかりと敬意を払ったり、目上をきちんと立てたりしていると、誰かからお金をかけてもらえる可能性が。価値ある物を譲り受けたり、資金が必要なことに協力してもらえたりするでしょう。ラッキーアイテム：手帳ラッキーカラー：オリーブグリーン

【2位】獅子座 総合運：★★★★☆

ごく自然に周りから「どう思う？」「決めて」と、頼りにされるでしょう。そんなとき、謙遜せずに堂々とその場を仕切っていくと、あなたの魅力がさらに輝きを増す運気です。周りの話も聞きながら、意見を取りまとめる…という感覚が〇。



恋愛運

恋の相手とたくさんコミュニケーションを取っていると「この時間の使い方は正しいのかな？」と考えてしまうかも。何が正しいのかを考えず、少し距離をおいてみて。すると、適度なバランスをすぐに見つけられる日です。



金運

今の自分にとって贅沢すぎない物や、衝動買いの銭失いにならない物をきちんと判断できる金運です。｢これは買ってもよさそうだな｣と感じたら、自信を持って。また、将来のためになる勉強や投資にお金を使うのも〇。



ラッキーアイテム：スポーツグッズ



ラッキーカラー：ターコイズブルー

【3位】牡羊座 総合運：★★★★☆

「力になりたい」「喜んでほしい」という気持ちが、今日は自然に湧いてきそうです。実際に行動に移すと、充実感や幸福感が深まるだけでなく、大切な人たちとの絆も強くなるはず。なかなか会えない人に連絡してみるのも〇。



恋愛運

言いたいことを自由に発言したり、ちょっとしたワガママを言ったり。そんな行動が、あなたの輝きと人気をグンとアップさせる恋愛運です。「勝手かな…」と思うお願いこそ、相手の目を見て言葉にするといいでしょう。



金運

これまでに身につけてきたお金に関する実力を、しっかりと発揮できる日です。投資なら投資、節約なら節約、オークションならオークションなどの｢これが一番上手にできる！｣と、思えるものに時間とエネルギーを使うといいでしょう。



ラッキーアイテム：ガイドブック



ラッキーカラー：トマトレッド

【4位】蟹座 総合運：★★★★☆

あなたの毎日がさらに楽しく充実するための出会いが待っていそうな日です。気を使う人や少し疎遠になっている人にも、あなたから声をかけたり連絡をしてみたりしてください。気さくでありながら、礼儀を忘れない接し方がポイントです。



恋愛運

「どうしてこの人が？」と不思議になるほど魅力的な人が、あなたに接近してきそうな恋愛運。気後れしていては、恋の風に乗り遅れてしまいます！素直に喜んで、ありのままの自分を見せて。自分をよく見せる必要など、少しもありません！



金運

あなたのためにお金をかけて何かをしてくれる、そんな人とのつながりが生まれそうな運気です。親切にしてくれる人や可愛がってくれる人には、素直に甘えるのが〇。少しでも何かをしてもらったら、笑顔で感謝を伝えてください。



ラッキーアイテム：木製雑貨



ラッキーカラー：チャコールグレイ

【5位】射手座 総合運：★★★☆☆

強気になればなるほど、運気の追い風が強くなる日です。昨日までは無理だったことでも、決して諦めないで。「できるかも」ではなく「できるはず！」という勢いで行動してください。偉人の失敗談などからも、勇気をもらえそうです。



恋愛運

フレンドリーで気軽な空気の中で恋が育つ日です。相手とどんな関係でも、お腹を抱えて一緒に笑えるような話題を出してみて。あなたの魅力もグンと輝きを増します。出会いは「楽しい！」と思える場所にありそうです。



金運

どんな場面でも、｢出したくない｣と思ってお金を払うのはNG。そうではなく、｢このお金があるから、買える｣と喜んで支払いを。それを意識していると、さらにお金と上手に付き合っていくためのきっかけを発見できそうです！



ラッキーアイテム：入浴剤



ラッキーカラー：コーラルピンク

【6位】水瓶座 総合運：★★★☆☆

効率的に無駄なく行動できる運気の日です。早く終わらせたいことや、誰にも口出しされずに自分のやり方を貫きたいことに時間を費やすといいでしょう。そして、人のやり方や考えにも口出ししないのが、運気を生かすポイント。



恋愛運

何気ない笑い話や雑談から、なぜかピリピリムードになる可能性がある恋愛運。「謝ってよ」と感じたときには、自分も頑固になっているのだと考えて。早く謝ってしまうか、話を切り上げるのが得策。ゆっくり話すと衝突を避けられそうです。



金運

もっと節約できる方法や、もっと上手に運用できる方法を思いつく金運の日です。ただ、ボーッとしていて、ふと思い浮かぶわけではありません。｢自分の問題点はどこか？｣と、ひとりで考える時間を作ってみるといいでしょう。



ラッキーアイテム：ブックカバー



ラッキーカラー：レモンイエロー