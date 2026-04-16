夜ドラ『ラジオスター』【第12話あらすじ】 多田（大八木凱斗）いじられていた過去、リクト（甲斐翔真）の想い
俳優・福地桃子が主演を務めるNHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合 月〜木 後10：45〜11：00）第12話が、16日に放送される。
【場面カット】リクト（甲斐翔真）がラジオマイクの前へ…
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第12話 あらすじ
ラジオに復帰した多田（大八木凱斗）は、同級生のリクト（甲斐翔真）との小学校時代の思い出を語り始める。子ども時代、同級生からいじられていた多田は、リクトから笑いに転換するアドバイスをもらい救われたのだ。多田の語りに乗じて、松本（甲本雅裕）とカナデ（福地桃子）はリクトをマイクの前に呼び出す。リクトは、夢への挫折、避難所での失敗を語りながら、自分自身が笑いが大好きだったことに気づく…。
【場面カット】リクト（甲斐翔真）がラジオマイクの前へ…
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
ラジオに復帰した多田（大八木凱斗）は、同級生のリクト（甲斐翔真）との小学校時代の思い出を語り始める。子ども時代、同級生からいじられていた多田は、リクトから笑いに転換するアドバイスをもらい救われたのだ。多田の語りに乗じて、松本（甲本雅裕）とカナデ（福地桃子）はリクトをマイクの前に呼び出す。リクトは、夢への挫折、避難所での失敗を語りながら、自分自身が笑いが大好きだったことに気づく…。