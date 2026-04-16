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ストリート系と相性バッチリ。

腕時計は手首に巻くものですが、最近は各社が指に巻く指時計を作るのがちょっとした流行のようです。小さくてカワイイですし、そもそも指輪はファッション・アイテムでオシャレですし、手首をひねるより指のほうが視認しやすいってのもあるかも？

伝統的な腕時計が元ネタ

今度はスポーツブランドのadidas（アディダス）から、「DIGITAL TWO RING」が登場。実はアディダスでは腕時計も出しており、スポーティーな「DIGITAL TWO」を指輪型にしたものになります。

表示は時刻だけでボタンはふたつのシンプルさ。ベルト部分が伸びるので、指のサイズを選びません。カラバリは2色あり、ゴールドが1万7600円でシルバーが1万6500円。腕時計の沼は広くて深いですが、指時計ならお手頃ですし集めるにもまだハードルは低いかと思います。

Image: adidas

いま指時計がアツい

他社では最近、TIMEXとBEAMS BOYのミリタリーなコラボ指時計｢Camper Ring Watch｣が出ましたし、CASIOからも、メタル感が重厚なデジタル指時計｢CRW-001-1JR｣や、定番の角形を指輪型G-SHOCK｢DWN-560｣というナノ版があります。集めるのも楽しいですね。

どっかで見たような…？

しかしこの「DIGITAL TWO RING」、なーんか見覚えがある気がするんですよね。

と思ったら、パリのファッションブランド、Maison Margiela（メゾン マルジェラ）とアメリカの時計メーカー、TIMEX（タイメックス）のコラボ指時計｢Timex x MM6 20mm Stainless Steel Ring Watch｣にウリふたつ！

完全に一致とはいきませんが、かなりのジェネリック感。メゾン マルジェラは3万6300円なので、アディダスの方が圧倒的にお手頃です。好みの問題ですけどね。

Source: adidas (1, 2)