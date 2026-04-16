“綾瀬はるかものまね”沙羅、英検準1級合格「3000語、新しい単語を覚えました」 流ちょうな英語で喜び→反響相次ぐ「すごすぎます」
綾瀬はるかのものまねなどをレパートリーに誇る、ものまね芸人の沙羅が15日、自身のSNSを更新。英検準1級に合格したことを報告した。
【動画】すごい！流ちょうな英語で英検準1級合格を伝えた沙羅
沙羅は「英検準1級に合格する事ができました。やった〜！！嬉しい〜！！！6回落ち続けて7回目でやっとです。2年半かかりました。特にReadingとWritingが難しかったです。モチベーション維持も難しかったけど、英語が大好きなので諦めないでよかった〜。NETFLIXドラマを英語字幕で見たり、単語のアプリゲームは移動中にずっとやっていました。約3000語、新しい単語を覚えました。おかげでドラマや映画の理解度も高めることができました」とつづった。
続けて「学習をサポートしてくださった朝日出版社さんのCNN ENGLISH EXPRESSでは、英語学習をしながら2年半ほど連載を続けさせていただきました。本当にありがとうございます。そして英語コーチとして、ずっと私に優しく赤ペンを入れてくださった西牧先生に大感謝です。喜びを英語で話してみましたのでよかったら聞いてください。そして、世界中の人たちとこれからもたくさん話したいと思います。英会話の番組や海外ロケがありましたら、どこでも飛んで行きます。お任せください」と記した。
ファンからは「すごすぎます！」「発音キレイ！」「やり続けることがすばらしい」などといった感想が相次いでいる。
【動画】すごい！流ちょうな英語で英検準1級合格を伝えた沙羅
沙羅は「英検準1級に合格する事ができました。やった〜！！嬉しい〜！！！6回落ち続けて7回目でやっとです。2年半かかりました。特にReadingとWritingが難しかったです。モチベーション維持も難しかったけど、英語が大好きなので諦めないでよかった〜。NETFLIXドラマを英語字幕で見たり、単語のアプリゲームは移動中にずっとやっていました。約3000語、新しい単語を覚えました。おかげでドラマや映画の理解度も高めることができました」とつづった。
ファンからは「すごすぎます！」「発音キレイ！」「やり続けることがすばらしい」などといった感想が相次いでいる。