人気芸人が“池田エライザ”に衝撃変身！白濱亜嵐も絶賛「顔面めちゃくちゃキレイ」

かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。

4月15日（水）の同番組では、人気芸人が“ガチメイク”の力で衝撃変身した姿を披露する場面があった。

【映像】人気芸人が“ガチメイク”で衝撃変身！白濱亜嵐も絶賛「顔面めちゃくちゃキレイ」

今回の企画は、「第3回 とにかくイイ女になりたいねん」。コントなどのネタで笑いを取りにいく女装ではなく、ガチメイクで“イイ女”を目指すという人気企画だ。

参加したのは、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、お見送り芸人しんいち、森本晋太郎（トンツカタン）、ニシダ（ラランド）、そして山内の5人。

今回も90分かけて芸人たちがガチメイクで理想の女性に変身していった。

◆本人も「似てる」と…

メイクに入る前、芸人たちにどんな女性になりたいか聞いたところ、「明確になりたい女性タレントがいる」という野田。

それは池田エライザだそうで、その理由を「M-1優勝後に池田エライザさんが自分のInstagramのストーリーズに（自分と）『似てる』ってあげてた」と説明。この企画に挑戦するということで、「自分の中の池田エライザと向き合う」と宣言していた。

いざ芸人たちが女装姿で登場すると、野田はあえてスカートを履かない全身黒のシックな出で立ちで女性を表現。メイクさんからのポイントでは、下目尻と目頭に濃い色を入れてタレ目を強調し、涙袋や唇のメイクは控えめで池田エライザを意識したそうだ。

濱家は「美人ですよ、池田エライザみはある」と納得するが、鍛え上げられた肉体まではどうしても隠しきれなかったようで、しんいちや森本は「背中の威圧感が凄い」と委縮してしまう。

また、白濱が「顔面めちゃくちゃキレイ」と素直にビジュアルを高評価する一方で、一同からは「悪口言ったらぶん殴られそう」「お店選び大変そう」という意見も飛び交っていた。