「築地食堂 源ちゃん」などを運営するサイプレス・ホールディングス<428A.T>が続伸している。１５日の取引終了後に、「銀座惣菜店」のフランチャイズ展開を開始すると発表しており、好材料視されている。



「銀座惣菜店」はＫＳフロンティア（茨城県つくば市）が運営する炭火焼き鳥、鶏惣菜、弁当の専門店。サイプレスでは、中食を含めた収益源の多角化を図るため２２年７月にフランチャイジーとして１号店を出店し、現在までに直営展開により２０店舗を出店しているが、今後の更なる事業拡大と収益機会の拡大を図るために、ＫＳフロンティアからブランドの専用使用権を取得し、今後はフランチャイザーとしてフランチャイズ方式による店舗展開を進めるとしている。なお、同件による２６年８月期業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS