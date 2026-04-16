大森南朋、娘が小学校に入学 妻・小野ゆり子が報告「ピッカピカの1年生になりました」
俳優・大森南朋（54）の妻で俳優の小野ゆり子（36）が15日、自身のインスタグラムを更新。「この春娘がピッカピカの1年生になりました」と報告した。
【写真】「この春娘がピッカピカの1年生になりました」と報告する小野ゆり子
小野は「自分の脚で通学する背中が頼もしくて、毎朝胸がきゅっとなります。瞬く間に自分の世界を広げていくのだろうと思うとすでに少し寂しいけど、新しい毎日にときめいている姿があまりにも愛おしいです」と、小学生になった娘を見守る母の心境を吐露。
投稿には、“ガッツポーズ”を決めた自身の写真を添え「母さんもかっちょいい背中を見せられるようにもっとがんばらなくっちゃ！の、写真です!!」とユーモアたっぷりにつづった。
コメント欄には「娘さん小学校ご入学おめでとうございます」「ピカピカ1年生おめでとう！」「わぁ、感慨深いです」「頼もしくもあり、ちょっと寂しさもありますよね」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
2人は2012年3月14日に結婚。19年5月14日に第1子が誕生した。
【写真】「この春娘がピッカピカの1年生になりました」と報告する小野ゆり子
小野は「自分の脚で通学する背中が頼もしくて、毎朝胸がきゅっとなります。瞬く間に自分の世界を広げていくのだろうと思うとすでに少し寂しいけど、新しい毎日にときめいている姿があまりにも愛おしいです」と、小学生になった娘を見守る母の心境を吐露。
コメント欄には「娘さん小学校ご入学おめでとうございます」「ピカピカ1年生おめでとう！」「わぁ、感慨深いです」「頼もしくもあり、ちょっと寂しさもありますよね」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
2人は2012年3月14日に結婚。19年5月14日に第1子が誕生した。