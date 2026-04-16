不倫を疑い自宅にカメラ→夫が相手と寝室で行為に… 妻目撃で涙「これはきつい、、、、」「どんだけがっついてんの」『サレタ側の復讐』第3話【ネタバレあり】
テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第3話が15日放送され、不倫を疑って自宅に仕掛けたカメラに夫の“行為”が映った様子に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「これはきつい、、、、」自宅で“不倫相手”と行為に及ぶ二階堂高嗣
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
第3話では、交換復讐の最初のターゲットを奈津子の夫・義隆（二階堂高嗣）に決め、佳乃の作戦通り、証拠を集めるために奈津子は家の隅々に隠しカメラを設置。義隆に偽の不在予定を伝えて“罠”を仕掛けた。
狙い通り、まんまと家を訪ねてきた不倫相手・まどか（矢野ななか）との様子を、モニター越しに監視する奈津子、佳乃、麗奈。シャワーを浴びた後、寝室で行為に及ぶ様子も捉えられていた。
愛を叫ぶ様子を見つめた奈津子は涙。このシーンには、SNS上で「これはきつい、、、、」「どんだけがっついてんの」などの反響が寄せられている。
【場面写真】「これはきつい、、、、」自宅で“不倫相手”と行為に及ぶ二階堂高嗣
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
第3話では、交換復讐の最初のターゲットを奈津子の夫・義隆（二階堂高嗣）に決め、佳乃の作戦通り、証拠を集めるために奈津子は家の隅々に隠しカメラを設置。義隆に偽の不在予定を伝えて“罠”を仕掛けた。
狙い通り、まんまと家を訪ねてきた不倫相手・まどか（矢野ななか）との様子を、モニター越しに監視する奈津子、佳乃、麗奈。シャワーを浴びた後、寝室で行為に及ぶ様子も捉えられていた。
愛を叫ぶ様子を見つめた奈津子は涙。このシーンには、SNS上で「これはきつい、、、、」「どんだけがっついてんの」などの反響が寄せられている。