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ボート専門チャンネル「Kazi Movie」が、「海上を動く大豪邸！フランス発、圧巻のカタマラン／パワーボート｜ ファンテン・パジョ パワー67」と題した動画を公開。フランスの名門ビルダー、ファンテン・パジョが手掛けるパワーボート「パワー67」の全貌を、専門家が徹底レビューした。その最大の特徴は、カタマラン（双胴船）ならではの圧倒的な広さと安定性。まさに「海上の別荘」と呼ぶにふさわしい居住空間が広がっている。



動画で紹介された「ファンテン・パジョ パワー67」は、全長約20メートルの大型カタマランモーターボートだ。輸入元のアクティブマリン／松石 晋氏は、その魅力について「船は大きいが操船は難しくなく、揺れないのでゲストや初心者の方も楽しんでいただける」と語る。



船内は、どの空間も驚くほどの広さを誇る。アフトデッキには18人ほどが囲める大きなダイニングテーブルが設置され、メインサロンと一体化した開放的なパーティー空間を演出する。そのサロンは、家庭用と遜色ないフルスペックのギャレー（キッチン）と、ゆったりとしたラウンジソファが配置された贅沢な作りだ。さらに、船首のフォアデッキやフライブリッジにも広大なリラックススペースが確保されており、まさに「動く別荘」という表現がしっくりくる。



居住区画も圧巻だ。右舷側の船体（ハル）はすべてオーナーズルームとなっており、横向きに配置されたベッドからは窓の外に広がる海を眺めることができる。専用のシャワー＆トイレはもちろん、ワーキングスペースまで備える。左舷側のハルにはゲストルームが複数あり、各部屋にシャワー＆トイレが完備されているのも特筆すべき点だ。



このボートは、揺れが少なく安定した乗り心地と、どこにいても窮屈さを感じさせない広大な空間が最大の魅力である。船上での時間を優雅に過ごしたい、多くのゲストを招いてパーティーを楽しみたいといったニーズに応える、まさに究極の一艇と言えるだろう。



●ファンテン・パジョ国内総輸入元｜アクティブマリン

https://www.activemarine.jp/

●海遊びと船遊びのニュースサイト｜舵オンライン

https://www.kazi-online.com/