100均行ったらこれだけは買って！いつもの靴に入れるだけ！安心感が増す優秀グッズ

災害時に通常の靴で行動すると、ガラス片や金属片を踏むことによって怪我をする恐れがあるため、とても危険だと言われています。防災シューズを用意するのがベストですが、履き慣れた靴で手軽に対策できたらいいのに…そんな願いを叶えてくれるインソールをダイソーで発見しました。1つ持っておくと安心です！

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商品情報

商品名：防災用インソール

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：26.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480748153

手持ちの靴に入れるだけで安心！ダイソーの『防災用インソール』

災害時にいつもの靴やスリッパで行動することは、とても危険だと言われています。通常の靴だとガラス片や金属片が貫通し、足裏に刺さり怪我をする恐れがあるからです。

防災シューズを用意するのがベストですが、履き慣れた靴で手軽に対策できたらいいな…そんなことを思っていた時に、ダイソーで『防災用インソール』という商品を発見しました。

価格は550円（税込）。筆者が訪れた店舗では、防災グッズ売り場に陳列されていました。

履き慣れている靴の防災性を高めることができるインソールです。靴に入れておくことで、非常時の備えをサポートしてくれます。

インソールを手に持つと、そのままの形でキープ。手に持つとズッシリとした重みがあります。

そして、重厚な見た目に反して実は薄型。いつものスニーカーに入れても窮屈さが少ないです。

ポリエステル生地を積層しており、頑丈な作りです。

床を叩くと「カンカン」と音がします！

垂直方向の貫通には強い一方で、歩行時の屈曲にはしなやかに対応。

へたらないほどの硬さがありつつ、違和感なくスムーズに歩くことができます。

鋭利なものを踏んだ際の感覚を微かなものに軽減してくれる！

黒い生地の面を上にして靴の中に入れます。

単体では重く感じますが、靴にセットして歩いてみると重さはそこまで気になりません。

ガラス片を用意できなかったため、今回は試しに金属片で検証しました。

インソールを使用しない状態だと、金属片などを踏むと足裏にダイレクトに違和感が走り、異物の形がわかるほど危険を感じます。

しかし、このインソールを入れると、何か踏んでいるな…という程度の微かな感覚にまで軽減。鋭利なものに対する確かなシールド性能を実感できます！

薄いインソールなので入れている感覚がほとんどなく、普段から手軽に備えることができるのがいいなと思いました。

今回はダイソーの『防災用インソール』をご紹介しました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。