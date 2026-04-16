『40までにしたい10のこと』原作漫画の最新3巻が発売決定 今作は「慶司が雀さんとやりたいことリスト」を展開
累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による人気漫画『40までにしたい10のこと』の最新作となる3巻がが6月10日に発売される。
【写真】“すず子”と仲良く…“慶司”誕生日記念の特製壁紙（2種）を配布
同作は、2025年7月期にテレビ東京で実写ドラマ化され、俳優の風間俊介、庄司浩平らの熱演でも話題となった。
また、4月12日の“慶司”の誕生日を記念し、「特製慶司壁紙」（全2種）もビーボーイ編集部の公式Xにて配布されている。
SNSでも「やったぁぁぁ」「ずっと待ってたのよ、続き」「またあの二人に逢える。めちゃくちゃ嬉しい」「今から待ち遠しい〜」など歓喜の声が寄せられている。
■3巻内容
十条雀（40歳）の恋人はイケメン部下の田中慶司（30歳）。 慶司の「雀さんとやりたいことリスト」を進めるが… 疲労困憊！アラフォーのワークライフ問題勃発！
【写真】“すず子”と仲良く…“慶司”誕生日記念の特製壁紙（2種）を配布
同作は、2025年7月期にテレビ東京で実写ドラマ化され、俳優の風間俊介、庄司浩平らの熱演でも話題となった。
また、4月12日の“慶司”の誕生日を記念し、「特製慶司壁紙」（全2種）もビーボーイ編集部の公式Xにて配布されている。
SNSでも「やったぁぁぁ」「ずっと待ってたのよ、続き」「またあの二人に逢える。めちゃくちゃ嬉しい」「今から待ち遠しい〜」など歓喜の声が寄せられている。
■3巻内容
十条雀（40歳）の恋人はイケメン部下の田中慶司（30歳）。 慶司の「雀さんとやりたいことリスト」を進めるが… 疲労困憊！アラフォーのワークライフ問題勃発！
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