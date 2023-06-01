『名探偵コナン』声優陣、二宮和也×ノブ『金曜ミステリークラブ』ナレーター担当
声優の高山みなみと沢城みゆきが、嵐・二宮和也と千鳥・ノブがレギュラー出演する17日放送スタートの日本テレビ系『金曜ミステリークラブ!!!』初回２時間スペシャル（後7：00〜後8：54）のナレーターを務める。
【写真】ド派手な衣装で登場した千鳥・ノブとシックな装いの嵐・二宮和也
同番組は、昨年放送されたスペシャル番組の好評を受け、装いも新たにレギュラー番組としてスタートする。世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。視聴者が、豪華出演者と一緒に謎を解きたくなるような全世代が楽しめる“新・考察バラエティー”となる。
同番組のナレーターは、テレビアニメ『名探偵コナン』で昨年から重要なキャラクター 萩原千速の声を担当している沢城が務める。さらに、17日の初回SPでは、江戸川コナン役の高山がSPナレーターを担当する。
【写真】ド派手な衣装で登場した千鳥・ノブとシックな装いの嵐・二宮和也
同番組は、昨年放送されたスペシャル番組の好評を受け、装いも新たにレギュラー番組としてスタートする。世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。視聴者が、豪華出演者と一緒に謎を解きたくなるような全世代が楽しめる“新・考察バラエティー”となる。
同番組のナレーターは、テレビアニメ『名探偵コナン』で昨年から重要なキャラクター 萩原千速の声を担当している沢城が務める。さらに、17日の初回SPでは、江戸川コナン役の高山がSPナレーターを担当する。