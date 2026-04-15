ZIPANG OPERAが、3rd EP『ZIPANGRIMM』（6月24日リリース）からの先行配信曲「Rainy Heart」のミュージックビデオを4月17日(金)20:00にYouTubeプレミア公開することが決定しれた。同曲はMBS/TBSドラマイズム枠『失恋カルタ』のエンディング主題歌にも起用されている。

ドラマ『失恋カルタ』の世界観に寄り添い書き下ろされた新曲「Rainy Heart」は、優しさゆえにすれ違った二人の別れの余韻と、その記憶を抱きしめながら前へ進もうとする心情を描いたエモーショナルなナンバー。雨をモチーフに離れていく距離とそれでも消えない想いを繊細に映し出しながら、「優しさ」が生んだすれ違いという物語を紡いでいる。また、サウンドは淡く滲むギターとピアノに、しなやかなミッドテンポのビートが重なりネオソウルのエッセンスを纏った、聴いていて心地よい一曲に仕上がっている。

今回解禁となるミュージックビデオは夜の洗車場を舞台に撮影。失恋の切なさとその中にある優しさを静かに振る雨で印象的に描き出し、雨のように流れる水が過去の想いを洗い流し、前へ進んでいくという流れを美しく表現している。また、劇中にはZIPANG OPERAのメンバーの他、ドラマ『失恋カルタ』主演の梅澤美波（乃木坂46）も登場し、MVの世界観に華を添えている。ぜひドラマと合わせてチェックしてほしい。

New Digital Single「Rainy Heart」

2026年4月1日(水)

https://lnk.to/zo-rainyheart

New EP『ZIPANGRIMM』

2026年6月24日(水)発売

予約：https://ldhrecords.jp/?p=17694 ■受注生産限定盤（CD＋Blu-ray）

価格：\8,800(税込) 品番：LGCL-9029〜9030

封入特典

・フォトブック

・ オリジナルブロマイドA(全6種より1枚ランダム封入) ■通常盤（CD＋Blu-ray）

価格：\3,300 (税込) 品番：LGCL-1023〜1024

封入特典

・ オリジナルブロマイドB(全6種より1枚ランダム封入) ■アニメイト限定セット（通常盤＋メンバー別アクリルスタンド付き）

価格: \4,700 (税込)

※アクリルスタンドサイズ：全高約12cm

※メンバーにより多少サイズが異なります 【Sony Music Shop限定特典】

Sony Music Shopにて期間内にご予約いただいた方へ「ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 〜ZIPANGRIMM〜」 EP予約先行申込シリアルコードを配布いたします。

詳細はこちら：https://ldhrecords.jp/?p=17685

※1シリアルにつき、1公演までお申込み可能(1公演枚数は2枚まで)

※複数シリアルを所持していた場合、複数の応募(1公演に何度でも)可能。

※EP予約先行受付シリアルコード付商品販売期間：2026年3月29日(日)23:59 まで

ドラマイズム『失恋カルタ』 ＜放送情報＞

2026年 3月31 日（火）絶賛放送中

MBS：3月31日（火）より 毎週火曜 24：59〜

TBS：3月31日（火）より 毎週火曜 25：26〜

CBC：3月31日（火）より 毎週火曜 25：20〜

RKB：3月31日（火）より 毎週火曜 25：28〜

HBC：3月31日（火）より 毎週火曜 25：29〜 出演：梅澤美波（乃木坂46）西垣匠 加藤小夏

若林時英 伊藤絃 荒井啓志 桜⽊雅哉（原因は自分にある。）

阿部顕嵐 深⽔元基

原案：『失恋カルタ』句 又吉直樹 絵 たなかみさき

監督：井樫彩 富田未来

脚本：開真理 牧五百音

制作プロダクション： C＆Iエンタテインメント

製作：「失恋カルタ」製作委員会・MBS ＜公式HP＞

https://www.mbs.jp/shitsuren/ ＜公式SNS＞

■X：@dramaism_mbs

■Instagram：@dramaism_mbs

■ドラマイズム公式アカウント ⇒ @dramaism_mbs（TikTok 全作品共通 ⇒ @drama_mbs） ＜配信＞

TVerで一週間の見逃し配信あり

FODで見放題独占配信中！

＜ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 〜ZIPANGRIMM〜＞

構成・演出：植木 豪

振付：REX 【日程・会場】

宮城 2026年6月27日(土) 仙台GIGS

開場：16:30 開演：17:30（主催：仙台放送） 福岡 2026年7月2日(木) Zepp Fukuoka

開場：17:30 開演：18:30（主催：FM FUKUOKA） 愛知 2026年7月4日(土) COMTEC PORTBASE (NAGOYA)

開場：16:30 開演：17:30（主催：TOKAI RADIO） 大阪 2026年7月5日(日) Zepp Namba (OSAKA)

開場：16:30 開演：17:30（協力：MBSテレビ） 東京 2026年7月8日(水) Zepp Haneda (TOKYO)

開場：17:30 開演：18:30 東京 2026年7月9日(木) Zepp Haneda (TOKYO)

開場：17:30 開演：18:30 【チケット料金】

1Fスタンディング(整理番号付)：11,000円（税込）

2F指定席：12,300円（税込）※愛知・⼤阪・東京のみ