お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が14日深夜放送のTBSラジオ「JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演。かつて超大物と共演した際の思い出を語った。

この日のゲストはお笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造と田中直樹の2人。かつて爆笑問題とともに出演していたTBS系バラエティー番組「はばたけ！ペンギン」の話題で盛り上がった。

同番組はアンティークショップの主人に扮した関口宏と、女主人役・古手川祐子のところに、ゲストがお客として登場しトークする番組。98年4月から放送していたが、わずか5カ月で終了した。

当時、ゲストとして「ザ・ドリフターズ」の加藤茶が出演した時のこと。太田と加藤がコントをやり、ドリフでおなじみの“たらい落ち”を太田が受けることになった。

「加藤さんが凄いのは、早めに（スタジオに）入って全部セットを見るわけ。危険があっちゃいけないから。“たらい、この位置ね”とか言って調整してくれて。“ここで落とせば絶対頭痛くないから”って。全部完璧に見て」

準備に余念のない加藤のプロ意識の高さを熱っぽく語った太田。しかしいざ本番になり、たらいが落ちて頭に当たると、想定外の衝撃に「脳振とうを起こした」と明かした。

「くらっくらになってさ。ちょっと待って加藤さん、大丈夫って言いましたよね？！って」

すると加藤は「わりぃ！俺あん時（リハの時）、かつらかぶって、そこにヘルメットしてたんだった。忘れてた」とひと言。それを聞いたスタジオは大笑いで、太田は「最高だったね」とうれしそうに振り返っていた。