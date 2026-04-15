この春まず押さえたい♡ 取り入れるだけで今っぽい【トレンドアイテム】まとめ

いつもの着こなしを今っぽく見せたいなら、旬のキーワードを味方につけるのが近道。そこで今回は、本田紗来と乃木坂46・金川紗耶がオススメする、この春注目したいデニムとレイヤードトップスをまとめてお届けします。定番なのに新鮮見えするトレンドアイテムで春のおしゃれをもっと楽しんで♡

春、頼れるおしゃれの相棒Key Word センスのいい人が答えた センスのいい人がこの春気になっている最新トレンドをピックアップ。あなたの「頼れる名品」になる春アイテムがきっと見つかるはず♡

Item この春は上下で着たいデニムのセットアップ もはや定番のデニムだけど、今季は上下で着るのが新しい。アンケートでもセットアップできる前提で新調したいって人が多数！ Rayモデル・本田紗来 「どんな服にもあわせやすいデニム。ヴィンテージテイストが流行ってるので春はちょっと攻めたセットアップの着こなしに挑戦してみたい」 【a】デニムジャケット 29,700円、デニムパンツ 30,800円／ともにカルバン・クライン

▶︎ ヴィンテージライクな本格派。 【b】デニムシャツ 9,990円、デニムスカート 7,990円／ともにGap

▶︎ 発色のいいビビッドピンクが唯一無二♡

Item 今買って、真夏まで着ちゃお♡ レイヤードトップス 単品でも一緒にも着られるセットトップスで手軽に理想のコーデを手に入れて。単品で使えば夏まで大活躍なのもうれしい。 Rayモデル・金川紗耶 「今季、挑戦したいレイヤード。自力でやるのはちょっと難易度高めだけど、セットアイテムなら安心して楽しめるからいいですよね♡」 【c】Tシャツとタンクトップのセット 7,500円／hugi

▶︎ うねうねなカットオフがしゃれっ気たっぷり。 【d】半そでTシャツとロングTシャツのセット 7,900円／hugi

▶︎バラのワンポイントにキュン♡ 撮影／林真奈

Ray編集部 副編集長 小田和希子