この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ムネオハウス【鈴木宗男公式チャンネル】」が、「【贅沢三昧？】国会議員の日頃のランチに密着してみました！」と題した動画を公開した。動画では、鈴木宗男参院議員の5日間のランチ風景を取材。「365日毎日がお盆と正月」と言い切る、ムネオさんの食生活と爆笑トークが楽しめる。

国会議員の昼食といえば、寿司やうなぎなどの豪華なものを想像しがちだが、実際の鈴木議員のランチは驚くほどシンプルだ。陳情対応などで多忙を極めるため、まとまった時間が取れず、短時間で手軽に済ませられるメニューが多いという。

1日目はピーナッツクリームの入ったコッペパンと牛乳。子供の頃はクリームが入ったパンなどなく「ただのコッペパンでしたね。それでもご馳走でした」と懐かしむ。ピーナッツクリームの入ったパンに対しては「ノーベル賞もんだと思います」と笑いを誘った。

2日目は参議院議員会館の地下にある喫茶店のカレーライス。食事の前には必ず野菜を食べるという「ベジファースト」で健康にも気を配る。カレーの具に肉が入っていないことに「お前手抜きしたんじゃないか？」と秘書にジョークで突っ込みながら、「美味しい。何出されてもご馳走だと思っている」と笑顔を見せた。

3日目はたい焼き、4日目は干し芋と、多忙のため事務所でサッと食べられる軽食が続く。5日目は再び議員会館地下にある喫茶店のナポリタンを注文し、豪快に麺をすする姿を見せた。鈴木議員は現在の豊かな食環境について、「365日、毎日がお盆と正月だという思いです」「毎日ご馳走ですよ」と深い感謝を口にしている。

78歳にして多忙な日々を支えるのは、どんな食事にも感謝を忘れない真摯な姿勢と、食への深い喜びであることが伝わる動画となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

オープニング・企画趣旨の説明
00:58

1日目：懐かしのコッペパンと北海道産牛乳
07:08

2日目：議員会館のカレーライスとベジファースト
12:31

3・4日目：多忙な合間に食べるたい焼きと干し芋
13:46

5日目：ナポリタンと「毎日がご馳走」という感謝の思い

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