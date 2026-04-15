明治安田Ｊリーグ百年構想リーグの３月度「月間ＭＶＰ」が１５日に発表され、Ｊ１百年構想リーグ・ウエスト（西）で清水のＦＷ呉世勲（オ・セフン、２７）が初受賞した。三保グラウンドで取材に応じたストライカーは「３月はいいプレーが多かったと感じている。課題もあるが、結果を出せたことはうれしい」と振り返った。

ここまで特別大会でリーグトップタイの６得点。３月は４試合で、１４日の岡山戦と広島戦でそれぞれゴールを挙げ、２得点をマークした。「この賞はチームのおかげ。自分の良さを出せるように、チームメートが献身的に走ってくれた」と周囲への感謝を口にした。４月に入ると、５日の長崎戦でリーグ最速となる開始７秒弾を含む２得点。続く前節の広島戦（１１日）でもネットを揺らし、２試合で３得点と好調を維持している。

１９４センチ、９３キロの体格を生かし、攻守両面で存在感を発揮。ヘディングでも強さを見せ、空中戦勝利数はここまでリーグトップの１１３を記録し、２位の広島・荒木隼人の５２を大きく上回る。「駆け引きの中で相手の先手を取ることを意識している。その上で、このリーグが終わった後も１位でいられるようにしたい」。３季ぶりに町田から期限付き移籍で復帰した中での受賞に「清水のエンブレムをつけてプレーできることは光栄。この賞で満足せず、さらに成長していきたい」と力を込めた。（伊藤 明日香）