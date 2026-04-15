働きやすさを支える企業姿勢！ シイエヌエス「健康経営優良法人2026」

記事ポイント シイエヌエスが「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に初認定されます。働き方の柔軟化や自転車通勤制度、フルフレックスタイム制度が評価されています。ITソリューションを手がける企業姿勢として、働きやすさと健康づくりへの取り組みが見えてきます。 シイエヌエスが「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に初認定されます。働き方の柔軟化や自転車通勤制度、フルフレックスタイム制度が評価されています。ITソリューションを手がける企業姿勢として、働きやすさと健康づくりへの取り組みが見えてきます。

シイエヌエスが、経済産業省および日本健康会議が選定する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に初めて認定されます。

今回の認定では、従業員の健康維持や働きやすい職場環境づくりに向けた取り組みが評価されています。

DX支援を手がける企業の職場づくりを知りたい人にも注目の話題です。

シイエヌエス「健康経営優良法人2026」

認定名：健康経営優良法人2026（大規模法人部門）認定発表：2026年4月6日認定主体：経済産業省、日本健康会議企業名：株式会社シイエヌエス本社：東京都品川区

シイエヌエスは、社員の健康維持と増進、働きやすい職場環境の整備が評価され、初認定を受けています。

同社は「人を想う力」を経営方針の一つに掲げ、心身ともに健康な状態で働ける環境づくりを進めています。

働きやすい制度

主な取り組み：働き方の柔軟化制度例：自転車通勤制度制度例：フルフレックスタイム制度

シイエヌエスは、日常的に健康や働きやすさを意識しながら働ける制度づくりを進めています。

柔軟な勤務制度を取り入れることで、多様な働き方を後押ししやすい環境が整っています。

企業の事業概要

代表取締役社長：関根 政英上場区分：東証グロース（証券コード：4076）連結売上高：7,004百万円（2025年5月期）

シイエヌエスは、クラウドやAIなどの先端技術を活用し、企業の業務効率化やDX推進を支援しています。

健康経営を進める姿勢は、持続的な成長基盤の強化や従業員のエンゲージメント向上にもつながる取り組みとして注目できます。

働く環境を重視する人にとって、企業の制度や姿勢が見えるニュースは就職先や取引先選びの参考になります。

健康づくりと柔軟な働き方の両立を進める取り組みは、日々の働きやすさを具体的にイメージしやすい点も魅力です。

DX支援を手がける企業の運営姿勢を知るきっかけとしてもチェックしておきたい話題です。

シイエヌエス「健康経営優良法人2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. シイエヌエスが認定された「健康経営優良法人2026」とは何ですか？

A. 経済産業省と日本健康会議が、従業員の健康維持や働きやすい職場環境づくりに取り組む法人を認定する制度です。

Q. シイエヌエスではどのような取り組みが評価されましたか？

A. 働き方の柔軟化や健康増進施策に加え、自転車通勤制度やフルフレックスタイム制度などが評価されています。

Q. シイエヌエスはどのような事業を展開していますか？

A. シイエヌエスは、クラウドやAIなどの先端技術を活用し、企業の業務効率化やDX推進を支援するITソリューションを提供しています。

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