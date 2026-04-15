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初来日のアメリカ人カップルを築地でおもてなし。本場の寿司と醤油に感動し「アメリカのはつまらない」「味が全くないんだよ」とぶっちゃけ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

イチマルクが「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた #FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。日本に到着したばかりのアメリカ人男女を車で案内し、築地での食べ歩きや東京駅でのショッピングを満喫する様子が収められており、「日本の醤油本当に美味すぎるよ」と本場の味に感動する姿が印象的だ。



空港で声をかけられたアメリカ人カップルは、日本の文化や食べ物が大好きで、今回は18日間の滞在予定だという。魚料理が好物だと聞いたJukiaは、2人を築地市場へと案内する。



築地に到着した2人は、活気ある市場の雰囲気を楽しみながら食べ歩きを開始。熱々の卵焼きを食べて「とっても美味しい！」と笑顔を見せ、ウニとイクラが乗ったお寿司には「マジか！これは美味いぞ！」と目を輝かせた。女性は海鮮丼や寿司のシャリを自作するほど料理が好きだといい、本場の海鮮を心ゆくまで堪能した。



さらに寿司店に入り「おまかせ8貫」を注文すると、日本の醤油の風味に驚愕。「アメリカのはつまらないのよ」「味が全くないんだよ」と母国の醤油事情を赤裸々に語りつつ、「日本の醤油本当に美味すぎるよ」と本場の味を大絶賛した。アメリカと比べてネタが大きくシャリが少ない日本の寿司のクオリティに「最高に幸せだよ」と大満足の表情を浮かべた。



その後、一行は東京駅のアニメ街へ移動。女性が子供の頃から大ファンだというスタジオジブリの公式ショップでは、カオナシのグッズなどを大量に購入。さらにポケモンストアでも、旅行中にペットのトカゲの世話をしてくれている友人のために限定のぬいぐるみを嬉しそうに選び、日本文化への深い愛着と周囲への思いやりを覗かせた。



道中、視聴者からの手作りのプレゼントを受け取り「夢みたいだよ」と感動する場面も。別れ際、2人は「事前にいろいろ教えてくれてありがとうね！！」と何度も感謝を伝え、日本のおもてなしが彼らの心に深く刻まれたことが伝わる内容となっている。



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