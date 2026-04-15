あす放送『SONGS』1970年代名曲特集セットリスト発表 沢田研二、松任谷由実、井上陽水、忌野清志郎ら名演ずらり
あす16日午後10時から放送されるNHKの音楽番組『SONGS 20年ベスト〜70年代名曲集〜』のセットリスト＆タイムテーブルが発表された。
【画像】4月16日放送 NHK『SONGS 20年ベスト〜70年代名曲集〜』タイムテーブル（1）
同放送では、20年目を迎えた『SONGS』の過去のパフォーマンス映像の中から、1970年代に発表された名曲を厳選して届ける。スタジオには責任者の大泉洋と、番組ナレーターの戸次重幸が登場。2人も大興奮の貴重なパフォーマンス映像が届けられる。
【午後10時】
■沢田研二 「時の過ぎゆくままに」（2008年放送）
■松任谷由実 「やさしさに包まれたなら」（2009年放送）
■TULIP 「心の旅」（2007年放送）
【午後10時5分ごろ】
■山本潤子 「翼をください」（2007年放送）
■小椋佳 「さらば青春」（2013年放送）
■泉谷しげる 「春夏秋冬」（2013年放送）
■吉田拓郎 「春だったね」（2016年放送）
■高橋真梨子（高＝はしごだか） 「ジョニィへの伝言」（2007年放送）
■ひめ風（南こうせつ/伊勢正三） 「神田川」（2014年放送）
■井上陽水 「氷の世界」（2009年放送）
【午後10時15分ごろ】
■さだまさし 「精霊流し」（2010年放送）
■郷ひろみ 「よろしく哀愁」（2010年放送）
■中村雅俊 「ふれあい」（2008年放送）
■TULIP 「青春の影」（2007年放送）
■イルカ 「なごり雪」（2013年放送）
■忌野清志郎 「スローバラード」（2008年放送）
■加山雄三 「海 その愛」（2014年放送）
【午後10時30分ごろ】
■アリス 「冬の稲妻」（2009年放送）
■尾崎亜美 「マイ・ピュア・レディ」（2009年放送）
■八神純子 「みずいろの雨」（2010年放送）
■大貫妙子 「突然の贈りもの」（2007年放送）
■甲斐よしひろ 「HERO（ヒーローになる時、それは今）」（2008年放送）
■水谷豊 「カリフォルニア・コネクション」（2008年放送）
■ゴダイゴ 「銀河鉄道999」（2007年放送）
■放送予定
4月16日（木） 後10：00〜後10：45 ＜NHK総合＞
※再放送 4月21日（火） 前0：35〜前1：20 ＜NHK総合＞ ※月曜深夜
【画像】4月16日放送 NHK『SONGS 20年ベスト〜70年代名曲集〜』タイムテーブル（1）
同放送では、20年目を迎えた『SONGS』の過去のパフォーマンス映像の中から、1970年代に発表された名曲を厳選して届ける。スタジオには責任者の大泉洋と、番組ナレーターの戸次重幸が登場。2人も大興奮の貴重なパフォーマンス映像が届けられる。
■沢田研二 「時の過ぎゆくままに」（2008年放送）
■松任谷由実 「やさしさに包まれたなら」（2009年放送）
■TULIP 「心の旅」（2007年放送）
【午後10時5分ごろ】
■山本潤子 「翼をください」（2007年放送）
■小椋佳 「さらば青春」（2013年放送）
■泉谷しげる 「春夏秋冬」（2013年放送）
■吉田拓郎 「春だったね」（2016年放送）
■高橋真梨子（高＝はしごだか） 「ジョニィへの伝言」（2007年放送）
■ひめ風（南こうせつ/伊勢正三） 「神田川」（2014年放送）
■井上陽水 「氷の世界」（2009年放送）
【午後10時15分ごろ】
■さだまさし 「精霊流し」（2010年放送）
■郷ひろみ 「よろしく哀愁」（2010年放送）
■中村雅俊 「ふれあい」（2008年放送）
■TULIP 「青春の影」（2007年放送）
■イルカ 「なごり雪」（2013年放送）
■忌野清志郎 「スローバラード」（2008年放送）
■加山雄三 「海 その愛」（2014年放送）
【午後10時30分ごろ】
■アリス 「冬の稲妻」（2009年放送）
■尾崎亜美 「マイ・ピュア・レディ」（2009年放送）
■八神純子 「みずいろの雨」（2010年放送）
■大貫妙子 「突然の贈りもの」（2007年放送）
■甲斐よしひろ 「HERO（ヒーローになる時、それは今）」（2008年放送）
■水谷豊 「カリフォルニア・コネクション」（2008年放送）
■ゴダイゴ 「銀河鉄道999」（2007年放送）
■放送予定
4月16日（木） 後10：00〜後10：45 ＜NHK総合＞
※再放送 4月21日（火） 前0：35〜前1：20 ＜NHK総合＞ ※月曜深夜