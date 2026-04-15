エンジンブレーキが「ウザい」と思われることも

エンジンブレーキは、多くのドライバーが日常的に活用している減速手段です。



しかし、使い方を誤るとクルマへのダメージにつながるだけでなく、後続車にとって危険な状況を招くことがあります。いったいどのような点に注意すべきなのでしょうか。

クルマを減速・停止させる際の基本操作は、ブレーキペダルを踏む「フットブレーキ」です。

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ブレーキペダルへの踏力を倍力装置で増幅し、ブレーキパッド／シューがブレーキディスク／ドラムを押さえることで車輪を制動します。この仕組みは、クルマの運動エネルギーを摩擦による熱エネルギーへと変換するものです。

一方、エンジンブレーキはアクセルを離したり、低いギアへ切り替えたりすることでエンジンの抵抗を制動力として利用する方法です。

アクセルを離すと燃料供給が止まり、エンジンの回転に抵抗が生じて回転を止めようとする力が働きます。これがエンジンブレーキです。

エンジンが高回転になるほどこの抵抗は強まるため、低速ギアに入れることで強いエンジンブレーキを発生させることはできます。

MT（マニュアルトランスミッション）車では今のシフトポジションから1〜2段シフトダウンすることで、強い制動力を得られます。

AT（オートマチックトランスミッション）車でも、「D」から「2」「L」「S」などへの切り替えや「O／Dボタン」の操作によって同様の効果が得られます。

エンジンブレーキが特に有効な場面として挙げられるのが、長い下り坂です。

フットブレーキのみに頼り続けると、ブレーキが過熱して制動力が著しく低下する「フェード現象」や「ヴェーパーロック現象」を引き起こす恐れがあります。

こうした場面ではエンジンブレーキを組み合わせることで、ブレーキの過熱を抑えつつ安全に速度をコントロールできます。

急勾配の続く道路では「エンジンブレーキ使用」「大型車は2速」などの標識が設置されており、その活用が促されています。雪道や雨天時の坂道でも、急激な減速を避けながらスリップを防ぐ手段として有効です。

しかし、エンジンブレーキにはいくつかの注意点もあります。

MT車で誤ったシフトダウン操作を行うと、エンジンが許容回転数を超える「オーバーレブ（過回転）」状態に陥り、深刻な故障を招く可能性があります。

タコメーターには「レッドゾーン」と呼ばれる過回転を示すゾーンがありますが、ここにに達した場合、エンジンへのダメージは避けられません。AT車では多くの場合、過回転を防ぐ制御が働きますが、一部の古いモデルでは注意が必要です。

さらに見落とされがちな問題が、ブレーキランプの不点灯です。

エンジンブレーキを使って減速しても、フットブレーキを踏まない限り、ブレーキランプは光りません。なぜならば、ブレーキランプのスイッチは、フットブレーキのペダルに連動している仕組みだからです。

後続車との車間距離が短い状況で急激なエンジンブレーキがかかると、後続車は減速を察知できず、追突事故につながる危険があります。

過去にはSNS上で、必要以上にエンジンブレーキを多用する行為に対して「うざい」と感じたとする投稿が話題を集め、同様の経験を持つドライバーから広く共感を呼んだことがあります。

もちろん後続車が十分な車間距離を確保していることが大前提ですが、強いエンジンブレーキへの過度な依存は、後続車のパニックブレーキを誘発するリスクをはらんでいます。

状況に応じてフットブレーキと組み合わせながら、周囲への配慮を忘れずに使用することが求められます。

エンジンブレーキは正しく活用すれば安全運転に役立つ技術ですが、場面の見極めと適切な操作が不可欠です。

長い下り坂での活用や、フットブレーキとの併用といった基本を改めて確認しておくことが、安全なドライブにつながります。