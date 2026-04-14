ライダーのリアルな使い方を徹底的に考えられたモノづくりに定評があり、日本の気候や道路環境での使用を前提としたバイク用品を数多くラインナップするFLAGSHIP（フラッグシップ）。



そのアイテムの多くはツーリングシーンだけでなく、日常使いまでを想定した幅広いシーンに対応する製品となっており、機能性や快適性だけでなく、日常使いに使用しやすいシンプルな見た目のデザインや製品コンセプトについても”これからのスタンダード”となりそうな提案的な要素が多いのも特徴の一つとなっている。

今回は素材やディティールにこだわり開発されたフラッグシップ・エルフ共通使用可能オプションプロテクターシリーズであるFSPプロテクションから新たに登場した、まさに”これからのスタンダード”となりそうな『ライトインナープロテクター』シリーズを紹介していこう。

Flagship / ライトインナープロテクター : impression

通常、インナープロテクターといえばプロテクションにベルトやハーネスが付いていて、バックルやベルクロで装着するというのが一般的で、私も実際にこの手にするまで『ライトインナープロテクター』は同じ類のプロテクションアイテムだと思っていたのだ。

しかし、この『ライトインナープロテクター』はインナープロテクションというよりも構造的にはメッシュジャケットに近く、まるでジャケットを羽織るような手軽さでプロテクションの効果だけを得ることができるのである。

この”プロテクションの効果だけ得られる”というのがミソで、『ライトインナープロテクター』の着用時には軽さはもちろん、ストレッチメッシュ生地を採用しているおかげで通気性も非常に良く、肩・肘・背中・胸部に至るまでプロテクションはしっかりと装備しつつも、ソフトメッシュプロテクターが採用されているので、”着ている”という感覚はかなり希薄。

バイク用のライディングジャケット感をあまり出したくない街中に出かけるシーンや、学校や職場で着替える必要のあるライダーにとっては、普段のジャケットの下にサッと着ておくだけで安全性を大幅に底上げできるアイテムとなっている。

さらにソフトメッシュプロテクターは用途に応じて別売のハードタイププロテクターやお手持ちのプロテクター等にも入れ替えも可能となっている汎用性も『ライトインナープロテクター』の魅力の一つ。

プロテクション性能と着心地や快適性能についてはどうしても反比例していくものなので、ツーリング時の使用頻度やバイクの排気量、どんなシーンで使うか？という使用用途がまるで違うライダーひとりひとりのバイクライフに合わせてプロテクション性能を高めるか、着心地を優先するか、もしくは部位によって部分的にハードタイプを使用するなどといった組み合わせについてもかなり柔軟に対応することができる。

自分のバイクライフに合わせて選べる

ライトインナープロテクターシリーズ

バイクライフに合わせて選べるのはプロテクションや着心地だけではない。

『ライトインナープロテクター』シリーズからは『ライトインナープロテクターベスト』も展開しており、こちらは胸部と背中のプロテクションのみ装備されている。

致命的なダメージを受けやすい胸部と背中だからこそ、この部分のプロテクションが装備されていないライディングジャケットと合わせて着用したり、袖部分が無いことによって袖口がタイトなジャケットと合わせて使う場合にも非常にオススメ。

また、この２アイテムについてはカラーもブラックとホワイトの２色が用意されており、ジャケットに合わせてインナーとして目立ちずらいカラーをそれぞれ選択できるのも嬉しいポイント。

そして、『ライトインナープロテクター』シリーズからは上半身だけでなく下半身を守る『ライトインナープロテクターパンツ』も展開されており、こちらは腰のプロテクションと位置調節可能な膝のプロテクションが装備されている。

上記の『ライトインナープロテクター』に比べてメッシュ生地では無いものの、表地には速乾性やストレッチ性に優れた素材を使用することで長時間のライディングでも快適性を確保。

軽さについてもメッシュ生地に引けを取らないほどに軽量で、履いた瞬間にヒンヤリと感じる接触冷感生地は暑さを和らげるだけでなく、肌触りもなめらかだ。

ウエスト部分はストレッチ素材とゴムによって履き心地も良く、ボタンとチャックの使い勝手の良さに加えて、ドローコードによる調節ができるのもありがたい。

ファッションが自由になれば

バイクライフはもっと楽しくなる

バイクに乗る上で安全性が1番というのはもちろんなのだが、普段何気なくライディングウェアを着ていて「もっとオシャレに、もっと気軽にバイクに乗ることができたら今よりもっといろんなシーンで使えるんだけどな…」というのも正直なところ。

『ライトインナープロテクター』は普段のジャケットの下に着ておくだけというたったそれだけなのだが、その”たったそれだけ”で得られる恩恵はあまりに大きく、バイクをもっと日常使いしたいライダーにとってはバイクライフがかなり広がるアイテムだ。

正直、メーカーロゴががっつり入った裾の短いライディングジャケットにプロテクションで張り出した肩と肘、これぞ”バイク乗りらしいスタイル”が好きなライダーにとっては、このアイテムの製品コンセプトは逆行してしまっているのだが、ライディングジャケットはそもそも安全性の高いバイク用のウェアなのである。

『ライトインナープロテクター』は安全性も大切にしながらも快適な着用感であり、”普段の自分のライフスタイルの延長線上でバイクを楽しみたい”というライダーにとっては、画期的かつ今までに無かった革新的なアイテムとなるだろう。

そして、この”ライフスタイルの延長線上でバイクを楽しむ”ライダーこそ、バイク初心者やこれからバイクに乗りたいと考えているライダーにとっては敷居が低く、違和感も無くバイクのある生活がライフスタイルの一部となっていくはずだ。

（編集協力：株式会社フラッグシップ）