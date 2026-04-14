地元メディア嘆き「今月は4試合にしか先発していない」

レッドソックスの吉田正尚外野手は、13日（日本時間14日）に敵地で行われたツインズ戦も出番なしに終わり、3試合連続スタメン落ちとなった。9試合で打率.263、OPS.868ながら厳しい現実に、地元メディアも怒りをあらわにした。

地元メディア「Boston Sports Gordo」は「悔しい。好調のマサが3日連続でスタメン落ちかよ。もっと長い目で見られるべきだ」と主張。地元メディア「Boston Strong」も「マサタカ・ヨシダが最後にプレーしたのは3日前で、今月は4試合にしか先発していない（13打数5安打、打率.385）。情けを」と綴った。

MLB公式データサイト「ベースボール・サバント」でも、平均打球速度95.2マイル（約153.2キロ）、ハードヒット率66.7％、四球率28.6％など高い指標が並んでいる。しかしチームには若手外野陣が揃っており、居場所がなくなっている。

現状に、日米のファンからも「スタメンで起用すべき」「才能の無駄遣い」「調子がいいんだから起用すべき」「意味不明」「なんで出してくれないのか」「トレードすべき」「何年にも渡る吉田さんの飼い殺し、ホント納得できない」などの意見が飛んだ。（Full-Count編集部）