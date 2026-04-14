辻希美、長男・青空（せいあ）くんへの“高一弁当”公開 目を楽しませる工夫に「映える」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】タレントの辻希美が4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「映える」目を楽しませる“高一弁当”
辻は「本日も皆元気に出発 ＃高一弁当」と記し、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために手作りした弁当の写真を投稿。肉と卵の2色のそぼろを格子状に盛り付けたご飯に、花の形に飾り切りしたウインナー、キャラクターの顔の形をしたポテト、ピーマンとちくわの炒め物、カラフルなあられを散らしたブロッコリーなどのおかずが添えられており、見た目にも楽しい弁当となっている。
また、弁当箱の横にはカットしたキウイと柑橘類がデザートとして並べられている。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「おしゃれな盛り付け」「どれも美味しそう」「映える」「真似したい」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「映える」目を楽しませる“高一弁当”
◆辻希美、見た目にも楽しい“高一弁当”披露
辻は「本日も皆元気に出発 ＃高一弁当」と記し、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために手作りした弁当の写真を投稿。肉と卵の2色のそぼろを格子状に盛り付けたご飯に、花の形に飾り切りしたウインナー、キャラクターの顔の形をしたポテト、ピーマンとちくわの炒め物、カラフルなあられを散らしたブロッコリーなどのおかずが添えられており、見た目にも楽しい弁当となっている。
◆辻希美の投稿に「映える」の声
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「おしゃれな盛り付け」「どれも美味しそう」「映える」「真似したい」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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