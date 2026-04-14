1万円超えの5本指ソックスも!? 【カラダにいいもの大賞】ファイナリスト4点

anan春の「カラダにいいもの大賞2026」から、ファイナリストに選ばれた商品を4点ご紹介。

5本指ソックス グリップ付

足の理想的な動きをサポート。カラダが目覚める、足裏刺激。

全身のバランスを整えるには、足裏を刺激することが大事。様々な足ケアグッズをリサーチする中で見つけたのが、米国足病医のエミリー・スプリカル博士が開発した、5本指ソックスです。靴下に1万円超えは高くない？ と思うのも当然ですが、アスリートから信頼を集めるブランドの特許技術は、ダテではありません。

ポイントはソックスの内側。独特の感触で皮膚表面を刺激する、米国特許取得済みのテクスチャーが足指までフォロー。我らスタッフも、足指1本ずつを刺激されるのは初体験。普段、存在を忘れがちな足指を刺激されると、自然と力が入ります。すると、足の感覚、指を含めた足のグリップ力が復活。足裏から繋がる、全身を支える体幹の筋肉にもスイッチが入り、全身のバランスが整うのです。扁平足や外反母趾、ハンマートゥ対策にもおすすめ。

がりがり粗挽きピパーツ（50g）

挽きたての香りが食欲をそそる、石垣島産島胡椒「ピパーツ」

冷えやむくみを軽減してくれる、と数年前にもご紹介したことのあるスーパーフード、ヒハツ。インド原産で、アーユルヴェーダでは薬草として重用されています。

そしてヒハツの兄弟といわれるのが、沖縄地方で昔からよく食されてきた島胡椒・ピパーツです。東南アジア原産のコショウ科の植物で和名は「ヒハツモドキ」。昔から沖縄では、風邪の予防や冷え対策に良いとされ、八重山そばの調味料としてもお馴染み。甘い柑橘系のような、独特な香りが魅力です。

こちらは、毎回挽きたてのフレッシュな状態でいただけるので、とにかく香りが良い！ スープ、肉料理や煮込み料理とも相性が良く、デイリーな調味料として活躍。末梢神経の働きを良くする成分や、体内の酵素を活性化させる成分を含むピパーツ。日々の体調管理に役立つ、ヘルシースパイスです。

ブラシ一体型容器で続けやすい、スタイリング感覚の頭皮ケア。

グローターンエクソソーム ブラシAP

髪の美しさは頭皮ケアで決まる、と言っても過言ではありません。薄毛やボリューム低下を防ぎたいなら、早め早めのケアが重要です。

こちらは、韓国ナンバー1のヘルス＆ビューティストア『オリーブヤング』でも評判のブランド、『リリーイブ』のアイテム。再生医療やヘアケアなどの分野で注目されている、エクソソームが配合されているヘアアンプルです。毛周期に合わせて再生促進などが期待されるエクソソームと、植物由来の成分を配合し、抜け毛ケアと頭皮保湿をサポートします。

使い方も簡単。気になる箇所にブラシを立てるように塗布。本体には直接ブラシが付いているので、手を汚さずムラなく塗布しやすいのも、多くの人に支持されるポイントでしょう。今、薄毛が気になる人も、10年後の自分のためにも、気軽な頭皮ケアを始めましょう。

理想的な15度枕

15度の角度で眠りに差がつく。背中も支える枕はいかが？

日本ほど枕の形状、中身の種類が豊富な国はありません。睡眠の質の改善には、枕を替えてみるのがてっとり早いけど、なかなかこれぞ！ という一品に出合えないのも現実問題。

そこでおすすめしたいのが、理想の寝姿勢を保つ角度を追求したこちらの枕。実は枕は、頭より首をケアするのが大事な役割。枕選びで大切なポイントが、首がスッと伸び、呼吸がしやすいか、寝返りがしやすいか、横向きに寝た時に肩に圧迫感がないか、という3つ。それら全てを網羅しているのが、こちらの枕です。

カラダに負担をかけない自然な寝姿勢を維持する15度の角度をサポート。さらに上半身まで支える独特の形状は、体圧を分散し、睡眠中の肩こりや腰痛を軽減させる狙いが。横向き寝や寝返りがしやすい、肩が縮こまらない設計なのもポイントです。ぜひお試しを！