「ジンギスカンや玉こんにゃく」グルメも楽しめる“山形県の温泉地”ランキング！ 2位「銀山温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
桜の便りが各地から届き始め、爽やかな風とともに外歩きや食べ歩きがより一層楽しくなる行楽シーズンがやってきました。湯けむり情緒とともに、地元の特産品や趣向を凝らしたグルメも心ゆくまで楽しめる注目のスポットをご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「山形県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「大正ロマンの街並みに、手打ちそば、立ち食い豆腐、銀山まんじゅう、カフェや甘味処が集積しており、温泉街を散策しながら、複数の名物を楽しめるから」（50代男性／東京都）
「レトロな街並みが素敵で、名物の尾花沢牛や美味しいお蕎麦、食べ歩きグルメもありそうだから」（30代女性／石川県）
「ノスタルジックな街並みの中で、ブランド肉である『尾花沢牛』のステーキや、地元産のそば粉を使った香り高い手打ちそばを楽しめるからです。名物の焼きココアや揚げまんじゅうなどの食べ歩きグルメも充実しており、散策も楽しいからです」
▼回答者コメント
「蔵王連峰の豊かな自然に囲まれ、蔵王牛や山菜など地元食材を活かした料理が楽しめる宿が多く、絶景の温泉とグルメを同時に満喫できるため」（30代男性／埼玉県）
「蔵王温泉は強酸性の硫黄泉であり、美肌の湯としても有名である。また温泉街は外湯もあり観光地として整っていながら派手すぎないというバランスの良さが魅力を引き立てている。グルメは山形牛を使用したステーキや焼肉を楽しめることはもちろん山形そばなども有名のため」（20代男性／福岡県）
「ジンギスカンや玉こんにゃくなど山形名物を食べることが出来るから」（40代女性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「山形県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：銀山温泉／65票大正ロマン漂うガス灯の街並みが美しい銀山温泉が2位にランクイン。この地でぜひ味わいたいのが、人気の食べ歩きグルメの「立ち食い豆腐」や、尾花沢スイカといった地元の特産品です。さらに、厳しい寒さの中で育った「尾花沢牛」のステーキや、香り高い蕎麦など、ノスタルジックな風景の中で楽しむグルメは格別。SNS映えする景色とともに、山形らしい食の魅力を満喫できるスポットです。
▼回答者コメント
「大正ロマンの街並みに、手打ちそば、立ち食い豆腐、銀山まんじゅう、カフェや甘味処が集積しており、温泉街を散策しながら、複数の名物を楽しめるから」（50代男性／東京都）
「レトロな街並みが素敵で、名物の尾花沢牛や美味しいお蕎麦、食べ歩きグルメもありそうだから」（30代女性／石川県）
「ノスタルジックな街並みの中で、ブランド肉である『尾花沢牛』のステーキや、地元産のそば粉を使った香り高い手打ちそばを楽しめるからです。名物の焼きココアや揚げまんじゅうなどの食べ歩きグルメも充実しており、散策も楽しいからです」
1位：蔵王温泉／69票強酸性の温泉と「樹氷」で知られる蔵王温泉が接戦を制して1位を獲得しました。ここでの楽しみといえば、発祥の地の1つとも言われる「ジンギスカン」や、熱々の「山形芋煮」。さらに、冬の澄んだ空気の中で味わう玉こんにゃくや、ブランド米「つや姫」を生かした料理も評判です。スキーや絶景を楽しんだ後に、山形のソウルフードを存分に堪能できる点が選ばれた要因です。
▼回答者コメント
「蔵王連峰の豊かな自然に囲まれ、蔵王牛や山菜など地元食材を活かした料理が楽しめる宿が多く、絶景の温泉とグルメを同時に満喫できるため」（30代男性／埼玉県）
「蔵王温泉は強酸性の硫黄泉であり、美肌の湯としても有名である。また温泉街は外湯もあり観光地として整っていながら派手すぎないというバランスの良さが魅力を引き立てている。グルメは山形牛を使用したステーキや焼肉を楽しめることはもちろん山形そばなども有名のため」（20代男性／福岡県）
「ジンギスカンや玉こんにゃくなど山形名物を食べることが出来るから」（40代女性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)