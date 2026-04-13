東京タワーの絶景を間近におしゃれなピクニック。【東京プリンスホテル】のテラスで春を満喫
【東京プリンスホテル】では2026年5月31日（日）まで、東京タワーを間近に見ながらピクニックを楽しめる「TOKYO BLOOM PICNIC（トーキョーブルームピクニック）」をカフェ＆バー タワービューテラスで開催。バスケットにぎっしり詰め込まれた料理を楽しみながら、目の前にそびえる東京タワーの絶景を満喫。春ならではのひと時です。
｜ホテルのテラスでおしゃれなピクニック
東京プリンスホテルの3階にある広々としたテラスでは、春の日差しを浴びながらカジュアルに楽しめる『昼ピク カラフルバスケット』と、ライトアップされた東京タワーが臨場感満点の『夜ピク カラフルバスケット』の2つのプランが登場。東京の絶景に出会える唯一無二のピクニックです。
▲ホテルと東京タワーのツーショットも見事
東京プリンスホテルは東京タワーや芝公園、隣接する増上寺をはじめ、周辺は緑豊かなエリアで、ビルが林立する都内にあっても一味違う雰囲気です。最寄りの駅は都営地下鉄三田線の御成門駅。JR浜松町駅からはホテルの無料送迎バスもあります。
▲カフェ＆バー タワービューテラス
ピクニックをするのはホテル3階にある広々としたテラス。豊かな緑に囲まれていて、東京タワーや高層ビルが見えるなど、とても景色のいい場所でした。カラフルバスケットは1組4名まで（3名以上の予約は電話受付）。ピクニックシート確約プラン「DAYガーデンシート」は1日3組限定で1組2名まで。どちらも事前予約制です。
｜ピクニックメニューがたっぷり詰まったバスケット
『昼ピク カラフルバスケット』のメニューは18種類（国産牛ときのこのミートパイ/ローストビーフ 和風おろしソース/フライドチキン/豚肉のラグー タケノコ添え/鴨の燻製ピンチョス/カプレーゼ/キャロットラペ/タコのペペロンチーノ/ポテトサラダ/シュリンプスプリングロール/ミニチーズバーガー/ほうれん草とベーコンのキッシュ/チキンの生春巻き/白身魚のオーブン焼き/リゾットコロッケ/キンパと巻き寿司/ホワイトチョコワッフル/チョコドーナツ）。
▲『昼ピク カラフルバスケット』 １人￥6,500 ※写真は２名分、ドリンクは別料金
コーヒーや紅茶などのメニューも豊富。特に期間限定のドリンクは季節感もたっぷり。「SAKURA-berry」は桜シロップとクランベリージュースをトニックウォーターで割ったほんのり甘酸っぱいノンアルコールカクテル。桜をイメージした華やかなドリンクです。
▲限定ドリンク「SAKURA-berry」 ￥1,200
串に刺さったピンチョスは２種類あって、モッツァレラチーズとトマト、バジルを刺したカプレーゼと、厚切りの鴨の燻製とイチゴ、ブルーベリーを刺したフルーティな一品。ミニチーズバーガーは分厚い牛肉のパテが存在感。バンズのほんのりした甘さに肉の旨みが重なって満足感がありました。
▲「鴨の燻製ピンチョス」と「ミニチーズバーガー」
味わい深い「ローストビーフ」も堪能。「チキンの生春巻き」は野菜のシャキシャキ食感も楽しめます。「キャロットラぺ」は半分にカットしたスダチに乗せられとってもおしゃれ。爽やかな酸味を楽しめるほか、残ったスダチは「フライドチキン」や「白身魚のオーブン焼き」など好きな料理に絞ると、いいアクセントになりました。
▲ローストビーフ、チキンの生春巻き キャロットラペ
▲4月上旬のこの日は東京タワーとお花見を楽しめました
いっぽうの『夜ピク カラフルバスケット』は、東京タワーのライトアップに加えプロジェクションマッピングも登場。非日常感をたっぷり楽しめます。さらにミニフォアグラバーガーやオマール海老のジェノバ風などちょっとリッチなメニューも登場する18種類。開催時間は17時30分から21時30分なので、夕暮れ時から夜にかけて刻々と表情が変わる東京タワーを間近に見ながら、この場所だからこそのご褒美ピクニックを楽しめます。
【東京プリンスホテル】のテラスで満喫する東京タワーの絶景とピクニックメニュー。春うららかなひと時を非日常の景色の中で味わってみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 予約・問：東京プリンスホテル https://www.princehotels.co.jp/tokyo/restaurant/contents/towerviewterrace/bloom/＞