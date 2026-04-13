モグライダー・芝大輔が自身の意外な仕事遍歴を告白。その共通点から「ヤングカーネル」と呼ばれる一幕があった。

【映像】カーネルサンダースと芝の比較映像

『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。

4月10日の放送では、講師としてみなみかわが登壇。「カーネル・サンダースの壮絶人生」としてケンタッキーフライドチキン創業者カーネル・サンダースの知られざるエピソードについて授業した。授業には、校長の春日俊彰（オードリー）、レギュラー生徒の澤部佑（ハライチ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、そのほか生徒として上村ひなの（日向坂46）、芝大輔（モグライダー）、福留光帆が参加した。

授業では、18歳で結婚し、家計を支えるためにありとあらゆる職を転々としたカーネルの青年期を紹介。ペンキ塗りや路面電車の車掌、さらには「鉄道会社の保線作業員」まで、その多彩すぎる職歴が明かされた。

すると、これを聞いていた芝が「保線作業員、俺もやったことあります」と、まさかの経験を告白。さらに芸人になる前の下積み時代を振り返り、「越谷レイクタウンとかラゾーナ川崎とか。大きいショッピングモールはだいたい作りに行ってました」と、肉体労働に励み「地図に残る仕事」をしていた過去を明かしていた。

芝の意外な一面に、スタジオメンバーは「ほぼカーネル・サンダースじゃん！ 日本のカーネル。黒髪カーネルですよ！」と大興奮。芝が教壇にあるカーネル像の横に並び、ポーズを真似ると、スタジオからは「ヤングカーネルだ！」「そのためのキャスティングだったのか？」と次々にツッコミが飛び交い、爆笑が巻き起こった。