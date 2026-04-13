koe donutsの母の日♡ハート入りクッキー缶＆送料無料ギフト登場

大切な人へ“ありがとう”を届けたい季節に♡koe donutsから、母の日にぴったりの限定クッキー缶が登場しました。ハート型クッキーが忍ばせてある特別仕様で、見た目も気持ちも華やかに演出。さらにオンライン限定の送料無料キャンペーンやギフトセットも充実し、贈り物選びがもっと楽しくなるラインナップです♪

母の日限定クッキー缶♡

「koe donuts thank youクッキー缶＜母の日限定ハートクッキー入り＞」は2,380円（税込）。

有機小麦粉や京都産ほうじ茶など厳選素材で作ったドーナツ型クッキーに、1枚のハートクッキーをプラス。花束をイメージしたスリーブデザインも魅力で、感謝の気持ちをさりげなく伝えられる一缶です。

販売期間は2026年4月13日（月）～5月10日（日）。※数量限定となり、在庫がなくなり次第販売終了となります。

銀座コージーコーナーから瀬戸内レモンスイーツ♡爽やか焼菓子アソート登場

送料無料セットも充実♡

人気焼き菓子ギフトセット

定番ギフトセット

お礼ギフトセット

たっぷりクッキーセット

シェアクッキーセット

バラエティギフトセット

4月20日（月）～6月14日（日）は、税込6,000円以上で送料無料キャンペーンを実施。

セットは「人気焼き菓子ギフトセット」（6,230円税込）、「定番ギフトセット」（6,190円税込）、「お礼ギフトセット」（6,300円税込）、「たっぷりクッキーセット」（5,760円税込）、「シェアクッキーセット」（6,840円税込）、「バラエティギフトセット」（6,030円税込）を展開。

用途に合わせて選べるのが嬉しいポイントです。※一部対象外商品あり

ギフトにも自分用にも

koe donutsの焼き菓子は、オーガニックや天然由来素材にこだわった優しい味わいが特徴。ドーナツやクッキー、グラノーラなどバリエーション豊かで、贈る相手に合わせて選べます。

オンラインショップも充実しているので、遠方へのギフトにもぴったりです。

想いを届けるスイーツギフト

koe donutsの母の日アイテムは、見た目の可愛さと素材へのこだわりが詰まった特別なギフト♡大切な人へ感謝を伝えるのにぴったりの一品です。

おしゃれで心温まるスイーツで、思い出に残るひとときを演出してみてください♪