「エッホエッホのうた」人気TikTokerが結婚発表 10年交際の末、自らプロポーズ
「エッホエッホのうた」をバズらせ「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」の授賞式にも登壇したマルチアーティストのうじたまいと、ドラマーの丸山タカヨシが、5月21日（木）に結婚したことをInstagramで発表した。
【写真】若い！ 10年前のうじたまい＆丸山タカヨシ
■うじたからプロポーズ
「エッホエッホのうた」や「独りうた 〜September調子はどうだい〜」などで人気のうじたまいは、通称”うじたま”の愛称でTikTokを中心にオリジナルソングを発信しているマルチアーティスト。丸山はうじたのライブなどにドラマーとして参加してきた。
今回うじたはInstagramで結婚を発表し、「付き合って10年目、本当ーーーーに色々なことがあったけれど、お互いに悔しいや悲しいもいっぱいあったけれど、2人ともきっかけである音楽をまだ続けられていてこうして今、世界で1番大好きな人に音楽を贈れる環境にいられることがとてもとても幸せです」と心境を吐露。
3月26日にうじたから歌をプレゼントする形でプロポーズし成功。その2日後の3月28日のうじたの誕生日には、丸山からセカンドプロポーズがあったという。
うじたは「結婚してもなにか変わるわけではないですが、私たちらしい家族を作れたらと思っています」とコメント。「近くでみてくれてるみんな、SNSで見守ってくれているみなさま、これからも変わらずなうじたかまるをよろしくお願いします」ともつづっている。
引用：「うじたまい」Instagram（＠ujitama0）
【写真】若い！ 10年前のうじたまい＆丸山タカヨシ
■うじたからプロポーズ
「エッホエッホのうた」や「独りうた 〜September調子はどうだい〜」などで人気のうじたまいは、通称”うじたま”の愛称でTikTokを中心にオリジナルソングを発信しているマルチアーティスト。丸山はうじたのライブなどにドラマーとして参加してきた。
3月26日にうじたから歌をプレゼントする形でプロポーズし成功。その2日後の3月28日のうじたの誕生日には、丸山からセカンドプロポーズがあったという。
うじたは「結婚してもなにか変わるわけではないですが、私たちらしい家族を作れたらと思っています」とコメント。「近くでみてくれてるみんな、SNSで見守ってくれているみなさま、これからも変わらずなうじたかまるをよろしくお願いします」ともつづっている。
引用：「うじたまい」Instagram（＠ujitama0）