佐藤健＆柴咲コウ、ビール飲み晴れやかな表情披露 アサヒ9年ぶり新ブランドCM出演
【モデルプレス＝2026/04/13】俳優の佐藤健と俳優・歌⼿の柴咲コウが出演する『アサヒゴールド』の新TVCM「ゴールドなうまさ、誕⽣。」篇が4⽉14⽇から放映開始される。
【写真】佐藤健の貴重な歌唱シーン
「ゴールドなうまさ、誕⽣。」篇は、やわらかな⽇の光が差し込む空間で佐藤と柴咲が『アサヒゴールド』をグラスに注ぎ、晴れやかな表情で味わう様⼦を描いている。“前向きな気持ちを後押ししたい”という想いから、キーメッセージは「ココロは、ゴールド。」とした。『アサヒゴールド』の⽸体が、昇る朝⽇のように輝くシーンを通じて登場感を演出している。
撮影では、佐藤と柴咲が和やかな雰囲気で撮影に臨む姿や、監督と真剣に演技の確認をする様⼦が収められている。インタビュー映像では、“ココロは、ゴールド。”というキーメッセージにちなんで、最近2⼈が「⼼が晴れやかになったエピソード」や、新年度を迎えて「挑戦したいこと」などについて語っている。（modelpress編集部）
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◆佐藤健＆柴咲コウ、
「ゴールドなうまさ、誕⽣。」篇は、やわらかな⽇の光が差し込む空間で佐藤と柴咲が『アサヒゴールド』をグラスに注ぎ、晴れやかな表情で味わう様⼦を描いている。“前向きな気持ちを後押ししたい”という想いから、キーメッセージは「ココロは、ゴールド。」とした。『アサヒゴールド』の⽸体が、昇る朝⽇のように輝くシーンを通じて登場感を演出している。
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