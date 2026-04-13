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「実は間違っている？」子供が片付けない理由は収納にあった！プロが教える簡単お片付け術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Mirai / 片付けと収納で暮らしを変える。」が、「【片付けができる子に育てたいママ必見！】子供が小さくても片付く理由は？収納のプロが片付けに悩んでいるままを全面サポート！（リビング／クローゼット）」と題した動画を公開した。整理収納アドバイザーの安田みらい氏が、作品づくりが大好きな2人の姉妹を育てるママ・ゆかさんのお宅をサポート。子供が小さくても自ら片付けられるようになる、実践的な収納テクニックを紹介している。



本動画は、ゆかさんのお片付けをサポートする3本シリーズの第2弾。今回は、家族全員が使うクローゼットとリビングの棚の整理に着手した。安田氏は、子供のコスプレグッズやルームウェアの収納に、ボックスを活用した「ぽいぽい収納」を提案。「ぽいぽい入れてもいいかなって思ってます」と語り、細かく畳まずに放り込むだけで済む、子供にとってハードルの低い仕組みを作った。



また、リビングの棚の整理では、無印良品のファイルボックスを使用。白いボックスは表向きに配置すると見た目はすっきりするものの、中身の出し入れがしにくくなる。安田氏は「子供さんが小さな間は、裏向きに置いてあげて、そのままスッと使えるようにしてもらうと良いです」とアドバイス。見栄えよりも、子供がいかに取り出しやすく、元の場所に戻しやすいかを優先する重要性を説いた。



さらに、クローゼット下段の奥行きのあるスペースについては、モノを直置きすると奥のものが取り出しにくくなると指摘。「カゴをワンアクションで引いて取ってもらったら」と、ボックスを引き出しのように活用することで、奥のスペースも無駄なく有効に使えるテクニックを披露した。



作業後、不要なものが整理され、美しく使い勝手の良くなった収納を見て、ゆかさんは「めっちゃスッキリで、子どももめっちゃ喜んでました！」と大満足の様子。子供目線で「出して、戻す」の動作を簡単にする工夫を取り入れることで、子供が自ら積極的にお片付けをしてくれる、快適な住空間へと生まれ変わるだろう。